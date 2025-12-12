Jorge Fossati deja al Universitario de Deportes

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Lima, 11 dic (EFE).- El uruguayo Jorge Fossati dejó de ser el entrenador del Universitario de Deportes, después de llevar al equipo en 2025 a su tricampeonato nacional, según informó este jueves el club limeño al concluir la negociación entre ambas partes para definir su eventual renovación de contrato para 2026.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, la U informó a la opinión pública y a su hinchada que se dio por concluido el vínculo contractual con Fossati.

El club crema agradeció a Fossati y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su permanencia en la institución, así como por su "contribución en la obtención del tricampeonato" con los títulos nacionales de los últimos tres años.

Asimismo, confió en que "este cierre permitirá a ambas partes avanzar hacia sus respectivos objetivos deportivos".

En tal sentido, le desearon éxitos al director técnico y a su equipo de trabajo en los retos personales y profesionales que emprendan.

Universitario señaló que en los próximos días deberá evaluar "nuevas alternativas" y comunicará oportunamente la designación del próximo comando técnico.

Fossati dirigió a la U desde 2023, cuando volvió a ser campeón de la liga 1 peruana después de diez temporadas, e hizo una pausa de un año y medio para ponerse al frente de la selección peruana de fútbol, que sin embargo no logró clasificar al Mundial 2026.

El pasado abril regresó a Universitario como DT y al final del Clausura levantó la copa como tricampeón nacional. EFE

mmr/gbf