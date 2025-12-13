El argentino Pablo Guede toma la posta de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Lima, 12 dic (EFE).- El entrenador argentino Pablo Guede dirigirá al Alianza Lima en la temporada de 2026 en sustitución de su compatriota Néstor Gorosito, anunció este viernes la institución peruana.

La temporada de 2026 coincidirá con la conmemoración de los 125 años de fundación de Alianza Lima.

Gorosito, el antecesor de Guede, dirigió al equipo limeño durante un año.

Lo dejó en el tercer puesto de la clasificación de la Liga con 65 puntos, por detrás del Cusco que sumó 67 y lejos de Universitario, su más enconado rival, que ganó el título con 79.

Además, Alianza perdió este sábado ante Sporting Cristal la oportunidad de enfrentarse con Cusco por el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Con Gorosito en el banquillo, Alianza Lima llegó hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana. EFE

