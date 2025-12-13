Fiscalía de Trump suma 18 estados demandados por no entregar los padrones electorales

Los Ángeles (EE.UU.), 12 dic (EFE).- El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ha escalado este viernes su pelea por obtener información de las listas electorales al demandar a otros cuatro estados, con lo que suma 18 querellas legales contra estados, la mayoría dirigidos por demócratas.

La División de Derechos Civiles del DOJ anunció demandas federales contra Colorado, Hawái, Massachusetts y Nevada argumentando que no presentaron las listas estatales de votantes cuando se les solicitó.

En septiembre pasado el DOJ presentó una demanda similar contra California, Michigan, Minnesota, Nueva York, Nuevo Hampshire, Maine y Oregon, todos dominados por los demócratas, para un total de 18 estados demandados.

Las querellas legales pretenden obligar a los funcionarios electorales de cada estado a proporcionar toda la información de los votantes contenida en sus listas de sufragantes, incluyendo nombres, fechas de nacimiento, números de licencia de conducir y números parciales de Seguro Social.

La fiscal adjunta Harmeet K. Dhillon dijo en un comunicado que el Departamento de Justicia no permitirá que los estados pongan en peligro la integridad y la eficacia de las elecciones "al negarse a cumplir" con las leyes electorales federales.

"Si los estados no cumplen con su deber de proteger la integridad del voto, lo haremos nosotros”, agregó.

La división también está demandando al condado de Fulton (Georgia) para obtener registros relacionados con las elecciones de 2020, una zona a la que el presidente Donald Trump ha tenido en la mira tras ser acusado de liderar una organización mafiosa con 18 cómplices, entre ellos su abogado y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, para revertir el resultado de las elecciones de 2020 en ese estado, donde perdió contra Joe Biden por un estrecho margen.

Días antes de que se confirmara su derrota, Trump llamó al secretario de estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, para que "encontrara 11.780 votos" que le permitieron dar la vuelta a la victoria del demócrata.

Este es el caso por el que el actual mandatario estadounidense acudió a una cárcel de Atlanta para tomarse la foto policial que luego utilizó durante la campaña para denunciar una persecución judicial.

El mes pasado la Fiscalía de Georgia retiró los cargos contra Trump, lo que supuso una victoria para el republicano. EFE

