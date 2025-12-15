Ucrania neutraliza 133 de los más de 150 drones lanzados por Rusia contra su territorio

Otros 17 drones no fueron interceptados e impactaron en diez localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Kiev, 15 dic (EFE).- Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron desde la pasada tarde 133 de los 153 aparatos no tripulados de larga distancia lanzados por Rusia contra territorio de Ucrania, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este lunes.

Otros 17 drones no fueron interceptados e impactaron en diez localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania.

Varios drones lanzados por Rusia seguían sobrevolando territorio ucraniano en el momento en que se publicó el parte.

Rusia y Ucrania intercambian cada noche ataques con drones de larga distancia que van dirigidos sobre todo contra instalaciones militares e infraestructuras energéticas de la retaguardia de ambos bandos. EFE

mg/egw/alf