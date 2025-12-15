Victoria agónica de los Lakers, Curry héroe y villano; y los Nets se ensañan con los Bucks

Lakers (18-7) y Suns (14-12) podrían haber estado en Las Vegas de haber ganado sus eliminatorias de cuartos de final de la NBA Cup contra los San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder, respectivamente.

Washington, 14 dic (EFE).- Los Lakers se resarcieron este domingo de su eliminación en la NBA Cup con un triunfo por 114-116 frente a los Phoenix Suns, mientras que los Golden State Warriors cayeron 136-131 ante los Portland Trail Blazers pese al festival de Stephen Curry y los Brooklyn Nets propinaron una paliza 127-72 a los Milwaukee Bucks.

Los Lakers tenían una ventaja de 20 puntos en el último cuarto, pero Phoenix reaccionó con un parcial de 35-14 hasta ponerse uno arriba (114-113) con un triple de Dillon Brooks a 12 segundos.

Pero fue una remontada frustrada, ya que los Lakers se llevaron el partido en los instantes finales desde la línea de tiro libre.

Luka Doncic terminó como el máximo anotador de los Lakers con 29 puntos, aunque con muchos problemas de puntería: 7 de 25 (28 %) en tiros de campo, incluido un 2 de 14 en triples (14,3 %). LeBron James aportó 26 puntos y Deandre Ayton 20 puntos y 13 rebotes.

Devin Booker, en su regreso de la lesión que le impidió jugar los cuartos de la NBA Cup, terminó con 27 puntos.

Curry, héroe y villano

Stephen Curry deslumbró en Portland con 48 puntos, incluidos 12 triples, pero en sus últimos cuatro ataques, con los Warriors jugándose la vida, encadenó un triple fallado, una bandeja errada, una pérdida y otro tiple fallado.

Pese a esos dos fallos finales, Curry terminó con un 12 de 19 desde el exterior, un más que notable 63,2 %.

Este juego entre Warriors (13-14) y Blazers (10-16) tuvo 20 alternancias en el marcador y 14 empates.

Para los Blazers, Shaedon Sharpe y Jerami Grant terminaron con 35 puntos cada uno, mientras que Deni Avdija anotó 26.

Paliza de los Nets

Los Nets (7-18) nunca habían ido 30 puntos arriba en lo que va de temporada. Hoy derrotaron a los Bucks (11-16) de 45, una auténtica humillación para un equipo que sin Giannis Antetokounmpo ha firmado un pobre balance de 2-8.

Jordi Fernández no pudo presenciar en directo la exhibición de sus hombres por enfermedad, sustituido en el banquillo por su segundo, Steve Hetzel.

Hasta nueve jugadores de los Nets terminaron con dobles dígitos esta noche en Brooklyn, encabezados por el novato ruso Egor Dëmin, con 17 puntos.

Además de estos partidos, los Atlanta Hawks ganaron 120-117 a los Philadelphia 76ers con 27 puntos y 10 rebotes de Dyson Daniels y 20 puntos y 15 rebotes de Onyeka Okongwu.

Los Washington Wizards superaron 89-108 a los Indiana Pacers en su segundo triunfo a domicilio de la temporada, mientras los Charlotte Hornets ganaron en la prórroga 111-119 a los Cleveland Cavaliers.

Los New Orleans Pelicans vencieron 104-114 a los Bulls en Chicago y, en Mineápolis, los Minnesota Timberwolves derrotaron 117-103 a los Sacramento Kings con 24 puntos y 10 rebotes de Julius Randle. EFE

