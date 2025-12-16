Martes 16 de diciembre de 2025

FÚTBOL THE BEST

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

.

FÚTBOL THE BEST

Redacción Deportes. Los ganadores y ganadoras de las distintas categorías nominados a los premios The Best de la FIFA se conocen ester martes durante una gala en Doha la víspera de la final de la Copa Intercontinental entre el París Saint-Germain y el Flamengo en el Estadio Áhmad bin Ali de Rayán (Catar).

(Texto)

.

FÚTBOL MBAPPÉ

París. El Tribunal Laboral de París dictamina este martes el primer asalto entre el ahora delantero del Real Madrid Kylian Mbappé y su anterior club, el París Saint-Germain, que se reclaman en conjunto casi 700 millones de euros.

(Texto) (Foto)(Vídeo)

.

BALONCESTO NBA CUP

Redacción Deportes. Los New York Knicks se enfrentan a los San Antonio Spurs en la final de la tercera edición de la NBA Cup, que se disputa en la madrugada del martes al miércoles en Las Vegas en lo que será la reedición de las finales de la NBA de 1999, en las que los Spurs se proclamaron campeones.

(Texto)

.

RESÚMENES AÑO TENIS

Madrid. Madrid. Carlos Alcaraz vuelve a hacer las maletas para poner en marcha la nueva temporada y la defensa del número uno del mundo con el que va a cerrar este 2025 y del que va a presumir mientras pueda en el año venidero que promete otro mano a mano casi permanente con el italiano Jannik Sinner, con el que comparte autoridad y dominio en el circuito. Por Santiago Aparicio.

(Texto) (Fototeca)

.

POLIDEPORTIVO AMÉRICA (Panorámica)

Redacción Deportes. Mayo de 2025 resultó especial y desafiante para figuras mundiales, como el entrenador Carlo Ancelotti, que llegó al rescate de la selección brasileña, y produjo muy buenas noticias para el español Alex Palou, el japonés Shoei Ohtani y el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez. Por Luis Alejandro Amaya E.

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL COLOMBIA

Ibagué (Colombia). Partido de vuelta de la final del Torneo Finalización de Colombia entre Deportes Tolima y Junior, que se impuso en 3-0 en el partido de ida en Barranquilla.

(Texto) (Foto)

-------------------------------------------------------------

.

AGENDA INFORMATIVA

BALONCESTO

- NBA Cup. Final, en Las Vegas: New York Knicks-San Antonio Spurs (01.30 GMT del miércoles).

- Euroliga. 16ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Olympiacos-Valencia Basket, Emporio Armani Milan-Real Madrid y París-Barça.

.

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Eslalon femenino en Courchevel (Francia)

.

FÚTBOL

- Premios The Best. Los ganadores de los premios 2025 se dan a conocer en una cena de gala en Doha (17.00 GMT).

- España, Copa del Rey. 1/16 final (partido único) (FOTO): Eibar (2ª)-Elche (1ª) y Deportivo (2ª)-Mallorca (1ª), Guadalajara (1ª RFEF)-Barcelona (1ª), Eldense (1ª RFEF)-Real Sociedad (1ª) y Sporting (2ª)-Valencia (1ª).

- El Tribunal Laboral de París dictaminará este martes el primer asalto entre el ahora delantero del Madrid Kylian Mbappé y su anterior club, el París Saint-Germain, que se reclaman en conjunto casi 700 millones de euros. (FOTO)(VÍDEO)

- Inglaterra. Copa Liga. Cuartos de final: Cardiff-Chelsea (20.00 GMT).

- Previa de la final de la Copa Intercontinental, que se juega el miércoles entre el París Saint-Germain y el Flamengo (BRA), en Rayán (Catar).

- Ibagué (Colombia). Partido de vuelta de la final del Torneo Finalización de Colombia entre Deportes Tolima y Junior, que se impuso en 3-0 en el partido de ida en Barranquilla. (Foto)

.

POLIDEPORTIVO

- Resúmenes del año. Tenis. "La potestad del 'Big Two'". Por Santiago Aparicio

.

TENIS

- Previa de las Finales Next Gen ATP, en Yeda.

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://twitter.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com