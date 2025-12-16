Policía hondureña usa cañones de agua para dispersar protesta militantes del oficialismo

El desalojo dejó al menos a un hombre con heridas en la frente y al parecer una fractura de nariz, dijo a periodistas una mujer que lo acompañaba en la protesta, lo mismo que varias motocicletas dañadas. En el bulevar también quedaron esparcidas muchas...

Canal 26
Por Canal 26
martes, 16 de diciembre de 2025, 05:00
Logo de Canal 26
Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Tegucigalpa, 15 dic (EFE).- La Policía Nacional de Honduras dispersó esta noche en Tegucigalpa con cañones de agua a un nutrido grupo de militantes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que protestaban frente al centro de resguardo de material electoral de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

El desalojo dejó al menos a un hombre con heridas en la frente y al parecer una fractura de nariz, dijo a periodistas una mujer que lo acompañaba en la protesta, lo mismo que varias motocicletas dañadas. En el bulevar también quedaron esparcidas muchas piedras y palos, entre otra basura.

Los manifestantes comenzaron a llegar frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) hacia las 17:00 horas locales (23:00 GMT), atendiendo un llamado a una movilización "pacífica" del coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro. EFE

gr/eav

(foto)