Policía hondureña usa cañones de agua para dispersar protesta militantes del oficialismo

El desalojo dejó al menos a un hombre con heridas en la frente y al parecer una fractura de nariz, dijo a periodistas una mujer que lo acompañaba en la protesta, lo mismo que varias motocicletas dañadas. En el bulevar también quedaron esparcidas muchas...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Tegucigalpa, 15 dic (EFE).- La Policía Nacional de Honduras dispersó esta noche en Tegucigalpa con cañones de agua a un nutrido grupo de militantes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que protestaban frente al centro de resguardo de material electoral de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

El desalojo dejó al menos a un hombre con heridas en la frente y al parecer una fractura de nariz, dijo a periodistas una mujer que lo acompañaba en la protesta, lo mismo que varias motocicletas dañadas. En el bulevar también quedaron esparcidas muchas piedras y palos, entre otra basura.

Los manifestantes comenzaron a llegar frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) hacia las 17:00 horas locales (23:00 GMT), atendiendo un llamado a una movilización "pacífica" del coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro. EFE

gr/eav

(foto)