Taiwán defiende designación de ex mando militar japonés como asesor tras sanciones chinas

Taipéi, 16 dic (EFE).- Taiwán defendió el nombramiento de Shigeru Iwasaki, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas de Autodefensa de Japón (2012-2014), como "asesor político" del Gobierno isleño, después de que China anunciara sanciones contra el ex mando castrense por "conspirar" con las "fuerzas separatistas" taiwanesas.

En un comunicado difundido en la noche local del lunes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán explicó que la designación de Iwasaki en marzo pasado constituye "un ejercicio normal y legítimo de la soberanía, así como un modelo de intercambio y cooperación habitual en la práctica internacional".

"El asesor Shigeru Iwasaki lleva largo tiempo dedicado a asuntos relacionados con la seguridad y la paz regionales; su participación profesional individual se ajusta a las prácticas internacionales y no implica injerencia alguna en los asuntos internos de otros países", señaló la Cancillería isleña.

Por ello, el Gobierno de Taipéi instó a Pekín a abordar estas cuestiones "con prudencia" y a "no politizar los intercambios internacionales ordinarios ni la cooperación profesional, ni interpretarlos desde una óptica unilateral".

"Este tipo de actuaciones no contribuye a promover la estabilidad regional y, por el contrario, puede afectar innecesariamente a la confianza mutua entre las partes", indicó el comunicado.

Estas declaraciones se difundieron horas después de que el Gobierno chino anunciara un conjunto de "contramedidas" contra Shigeru Iwasaki por "conspirar abiertamente" con las "fuerzas secesionistas de la 'independencia' de Taiwán".

Las sanciones, en vigor desde el 15 de diciembre, incluyen la congelación de los bienes muebles, inmuebles y de cualquier otro tipo de activo de Iwasaki en territorio chino, así como la prohibición a organizaciones e individuos dentro del país de llevar a cabo transacciones, cooperaciones u otras actividades de naturaleza similar con él.

También contemplan la denegación de visado y la prohibición de entrada en China y en las regiones semiautónomas de Hong Kong y Macao.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun manifestó este lunes que la cuestión de Taiwán es "el núcleo de los intereses fundamentales" de Pekín, y subrayó que los actos de Iwasaki "interfieren gravemente en los asuntos internos de China".

En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán reafirmó en su comunicado que la República de China (nombre de la entidad que gobierna la isla) y la República Popular China "no están subordinadas entre sí", lo que "constituye una realidad objetiva ampliamente comprendida por la comunidad internacional".

"Cualquier acto que, amparándose en el derecho interno o en motivos políticos, lleve a cabo represión o injerencia transnacional contra ciudadanos de otros países es contrario al espíritu del derecho internacional y a las normas internacionales de derechos humanos", subrayó la Cancillería taiwanesa.

Estas sanciones se anunciaron en pleno recrudecimiento de las relaciones entre China y Japón, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara el mes pasado que un ataque chino contra Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas. EFE

