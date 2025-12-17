Aviación de Flota del Norte rusa practica repostaje en vuelo en condiciones de noche polar

miércoles, 17 de diciembre de 2025
Moscú, 17 dic (EFE).- La aviación de la Flota del Norte de la Armada Rusa efectuó hoy prácticas de repostaje de combustible en vuelo en condiciones extremas del Ártico y la noche polar, según informó el servicio de prensa de esta fuerza naval rusa.

"Las tripulaciones de bombarderos Su-24M del cuerpo aéreo mixto de la Flota del Norte (...) efectuaron una de las maniobras más difíciles de la preparación de pilotos: el repostaje de combustible en vuelo (...) Los ejercicios de llevaron a cabo en condiciones de la noche polar y las adversas condiciones meteorológicas del extremo norte", señaló el mando castrense, citado por la agencia TASS.

Según la Flota del Norte, "las tripulaciones de los bombarderos Su-24M efectuaron el acercamiento y el acople con los conos de repostaje del avión cisterna Il-78".

La entidad subrayó que los pilotos cumplieron exitosamente la misión encomendada, que les permite "incrementar considerablemente el radio de acción, el tiempo de estancia en el aire y por tanto, amplía las posibilidades de cumplimiento de misiones".

Pese a dedicar sus principales esfuerzos militares a la guerra en Ucrania, Rusia continúa efectuando periódicamente ejercicios y vuelos de patrulla sobre aguas internacionales.EFE

