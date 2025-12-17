Ecuador y Chile firman acuerdo para reducir controles y agilizar procesos aduaneros

Guayaquil (Ecuador), 16 dic (EFE).- Las aduanas de Ecuador y Chile firmaron este martes en Guayaquil un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo para asegurar y facilitar los procesos de importación y exportación entre ambas naciones, que está enmarcado en el programa de Operador Económico Autorizado (OEA).

Este acuerdo permitirá fortalecer el comercio, la cooperación bilateral y la seguridad en la cadena logística internacional, además de reducir inspecciones y priorizar y agilizar el despacho de mercancías de manera recíproca, según señaló el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) en un comunicado.

Los exportadores con certificación OEA podrán beneficiarse de la reducción de controles intrusivos y el despacho más ágil de sus productos, precisó la institución ecuatoriana.

Por medio de esta firma, las aduanas de ambos países "se reconocen y se declaran compatibles en los requisitos y criterios de seguridad, validación y análisis adoptados en los procesos aduaneros del programa OEA", que está avalado por la Organización Mundial de Aduanas, añadió.

El director del Senae, Sandro Castillo, señaló que el acuerdo es una "muestra concreta de la confianza institucional" entre ambas administraciones aduaneras y también "del compromiso compartido por asegurar y facilitar el comercio internacional".

Mientras que la directora nacional de Aduanas de Chile, Alejandra Arriaza, destacó la importancia de "fortalecer y estrechar relaciones internacionales para concretar medidas para el desarrollo económico".

Entre los productos ecuatorianos cuyas empresas cuentan con certificación OEA constan elaborados de banano, químicos - farmacéuticos y alimentos de animales. En el caso de Chile son metales, joyas, vidrios y plásticos con sus manufacturas.

Además de con Chile, el Senae ha suscrito acuerdos como este con Panamá, China y El Salvador; y para 2026 tiene procesos encaminados para hacerlo con las aduanas de Honduras y Uruguay. EFE

