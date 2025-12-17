Expresidente peruano Vizcarra pide suspender su condena hasta que se resuelva la apelación

En su cuenta de la red social X, Vizcarra informó que ha solicitado la suspensión de la ejecución provisional de condena hasta que se resuelva la apelación de "una injusta sentencia", que ignoró su "conducta procesal intachable, asistiendo al acto mism...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Lima, 16 dic (EFE).- El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020), condenado a 14 años de cárcel por recibir sobornos cuando fue autoridad regional, ha pedido a una sala penal la suspensión de la ejecución de su sentencia hasta que se resuelva la apelación aceptada este martes.

En su cuenta de la red social X, Vizcarra informó que ha solicitado la suspensión de la ejecución provisional de condena hasta que se resuelva la apelación de "una injusta sentencia", que ignoró su "conducta procesal intachable, asistiendo al acto mismo de su lectura".

Su petición fue presentada por su abogado Erwin Siccha ante el presidente de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional con el fin de que Vizcarra sea excarcelado inmediatamente.

Horas antes, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional de Perú concedió el recurso de apelación presentado por Vizcarra contra la sentencia de 14 años de prisión impuesta por haber recibido millonarios sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

La resolución del juzgado será enviada a la Sala Penal de Apelaciones Nacional, que tendrá que fijar una audiencia para evaluar y resolver el pedido de Vizcarra, recluido en el penal de Barbadillo desde el 26 de noviembre último, cuando el Poder Judicial dictó la sentencia en su contra por cohecho pasivo propio.

Precisamente, Vizcarra se había quejado el lunes, a través de su cuenta en X y que maneja otra persona, que su apelación estaba "congelada", pues habían transcurrido "doce días de silencio cómplice" desde que la presentó ante la corte respectiva.

"Ya no soy candidato, ¿qué más buscan? No usen la excusa de la burocracia; esto es una violación sistemática de mis derechos para sostener una sentencia que se cae a pedazos", escribió Vizcarra en su mensaje dirigido a los magistrados.

Cargos contra Vizcarra

El expresidente propuso y recibió una coima (soborno) de un millón de soles (296.000 dólares) de la empresa Obrainsa para adjudicarle el proyecto de irrigación agrícola Lomas de Ilo en 2013, según la sentencia del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional dictada en su contra en noviembre pasado.

Asimismo, la sala resolvió que Vizcarra también recibió en efectivo más de 1,3 millones de soles (385.000 dólares) de la empresa ICCGSA para desarrollar el mejoramiento del Hospital de Moquegua, según las declaraciones de los testigos llamados por la Fiscalía y cuyos testimonios, según el tribunal, quedaron acreditados.

Además de los 14 años de prisión efectiva, con ejecución inmediata, la sala dictó una inhabilitación para ejercer cargos públicos de nueve años y una multa de 94.900 soles (28.100 dólares).

Candidatura frustrada

Vizcarra fundó el partido Perú Primero para tentar la presidencia del país en las elecciones de abril próximo y estaba en plena campaña, a pesar de las tres inhabilitaciones dictadas en su contra por el Congreso para ejercer cargo público.

Tras su condena, encargó la candidatura a su hermano Mario Vizcarra, quien ha sido confirmado en las elecciones primarias del partido y postulará junto a otros 35 postulantes a la presidencia de Perú en los comicios del 2026. EFE

mmr/rrt