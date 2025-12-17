Gobierno mexicano revoca autorización a firma Vector para operar como casa de bolsa

Además revocó la licencia para Vector Fondos, para organizarse y funcionar como sociedad operadora de fondos de inversión, tras una solicitud voluntaria.

Ciudad de México, 16 dic (EFE).- La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México revocó la autorización de la firma Vector Casa de Bolsa para operar bajo esta figura en el sistema financiero mexicano, esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley del Mercado de Valores (LMV).

En un oficio publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se explica que la propia firma fue la que solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) "la revocación de su autorización para organizarse y operar como casa de bolsa".

El documento señaló que la Junta de Gobierno de la Comisión, en sesión celebrada el 12 de diciembre de 2025, indicó que como "resultado del análisis efectuado a la solicitud para llevar a cabo la revocación de la autorización para la organización y operación de Vector como casa de bolsa se determinó que se encuentra debidamente integrada y cumple formalmente con el requisito legal y documental previsto en la normatividad aplicable".

También, se detalló que desde el punto de vista legal, financiero y operativo, es procedente resolver favorablemente la revocación de la autorización.

La SHCP también revocó la licencia para Vector Fondos, para organizarse y funcionar como sociedad operadora de fondos de inversión.

A inicios de julio de este año, la CNBV y Hacienda de México decidieron intervenir de forma preventiva a las instituciones financieras Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos las señalara como presuntas partícipes en una red de lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides, en especial de fentanilo.

La CNBV, autoridad encargada de supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero en México, fue la entidad responsable de imponer sanciones por más de 185 millones de pesos (unos 10,3 millones de dólares) a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, tras detectar las citadas irregularidades operativas. EFE

