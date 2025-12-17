Un cohete Ariane 6 lanza desde la Guayana dos nuevos satélites del sistema Galileo

Redacción Ciencia, 17 dic (EFE).- Un cohete Ariane 6 de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha despegado desde el puerto espacial de la Guayana Francesa con dos nuevos satélites a bordo que se sumarán a la constelación Galileo y que aportarán una mayor robustez al programa europeo de navegación, que presta servicio a más de la mitad de la población mundial.

A las 5:01 (hora GMT), tal y como estaba programado, el cohete despegó con los dos satélites ('Sat 33' y 'Sat 34'), que emprendieron así un viaje que les llevará, si todas las fases se completan con éxito durante las próximas horas, hasta una órbita situada a unos 23.000 kilómetros de la superficie terrestre.

Los más de treinta satélites que integran la constelación Galileo permiten la posición precisa de miles de millones de usuarios a través de sus teléfonos móviles, vehículos u otros dispositivos, aunque son también clave para el tráfico aéreo o marítimo, para miles de infraestructuras críticas o para los servicios de emergencia y salvamento.

El de hoy ha sido el decimocuarto lanzamiento de satélites operativos Galileo (en 2005 se lanzó uno de prueba), un programa que comenzó en 2011, y el de hoy se ha producido por primera vez a bordo de un cohete Ariane 6, el nuevo lanzador europeo diseñado para asegurar el acceso autónomo de Europa al espacio y capaz de competir con los desarrollados por las grandes empresas espaciales, ya que puede transportar cargas muy pesadas, de hasta 12 toneladas.

Solo cuatro minutos después del despegue, el lanzamiento superó dos de las fases más críticas, cuando la capsula donde están acoplados los dos satélites se separó del propulsor y dos minutos después del carenado, y apenas unos segundos después se encendió uno de los motores que propulsarán las naves hasta su órbita, aunque todavía deberán separarse y seguir su trayectoria en solitario.

Restan todavía sin embargo varias horas hasta que los satélites alcancen la órbita en la que operarán durante los próximos años, en la que se activarán y donde se realizarán varias pruebas para evaluar su rendimiento y comprobar que ninguno de sus componentes ha sido dañado debido a las duras condiciones del lanzamiento, y en los próximos días comenzarán las pruebas antes de que los dos nuevos satélites se sumen a la constelación que ya forman en el espacio más de treinta satélites del programa Galileo.

El sistema, considerado como el más preciso del mundo, es uno de los programas más emblemáticos de la UE y está financiado por la Comisión Europea, y desde su creación a principios la Agencia Espacial Europea lidera su diseño, desarrollo y cualificación, además de la contratación de los lanzamientos que se han sucedido hasta hoy.

El programa Galileo tiene un impacto muy directo en numerosas actividades cotidianas de millones de ciudadanos de todo el mundo, ya facilita la navegación en entornos urbanos, se integra en sistemas de asistencia a la conducción, y ha demostrado su utilidad en sectores como la agricultura, las emergencias, u operaciones logísticas, además de en la navegación aérea y marítima. EFE

