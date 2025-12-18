Al menos doce mineros muertos a tiros en un ataque de individuos armados en Nigeria

El ataque ocurrió el pasado martes por la noche en una mina del distrito de Fan, en el área de gobierno local de Barkin Ladi, según indicó el secretario del Comité de Minería de Barkin Ladi, Dagallang Davott, citado este jueves por medios locales.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Nairobi, 18 dic (EFE).- Al menos doce mineros fueron asesinados a tiros en un ataque perpetrado por individuos armados en el estado de Plateau, en el centro de Nigeria, informó una organización del sector minero.

El ataque ocurrió el pasado martes por la noche en una mina del distrito de Fan, en el área de gobierno local de Barkin Ladi, según indicó el secretario del Comité de Minería de Barkin Ladi, Dagallang Davott, citado este jueves por medios locales.

"Los hombres armados irrumpieron en la mina y abrieron fuego contra los mineros. Muchos de ellos huyeron para salvar sus vidas durante el incidente. Sin embargo, hasta el momento, se ha confirmado la muerte de 12 personas", explicó Davott, quien agregó que varias personas desparecieron durante el ataque.

"Aún no se ha determinado el número de desaparecidos, ya que el incidente ocurrió durante la noche", matizó.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo del centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de "bandidos", término usado para nombrar a las bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para exigir rescates y a cuyos integrantes las autoridades tildan a veces de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la ocasionada desde 2009 por la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, a partir de 2016, también de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés). EFE

pa/alf