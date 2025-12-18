FSB detiene a estudiante rusa que planeaba atentado con bomba en la región de Rostov

"El FSB, junto al Ministerio de Interior, (...) frustró hoy un atentado terrorista preparado por los servicios de inteligencia del régimen de Kiev en un espacio público", indicó la entidad en un comunicado.

Moscú, 18 dic (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) frustró hoy un atentado organizado por la inteligencia ucraniana tras detener a una estudiante rusa que llevaba una bomba de 10 kilogramos de TNT hacia la sede de la Administración de la región de Rostov.

Según el servicio, una patrulla policial detuvo en el parque 'Yúnost' del centro de la ciudad a una estudiante de un colegio regional que se dirigía hacia la sede de la Administración local con una mochila de gran tamaño.

La joven se vio en dificultades para explicar cuál era el contenido de la mochila, y tras la revisión la Policía halló un objeto que parecía un artefacto explosivo.

"Los zapadores del FSB que llegaron al lugar de los hechos confirmaron la sospecha" de los agentes del orden, señaló la entidad.

Las autoridades inmediatamente acordonaron la zona y alejaron a los transeúntes.

"Durante el desminado se estableció que en la mochila de la estudiante había una bomba artesanal con una potencia equivalente a unos 10 kilogramos de trinitrotolueno junto a tornillos, tuercas y clavos y un reloj electrónico".

La detenida informó que sacó la mochila de un escondite ubicado en las afueras de la ciudad y debía llevarlo a la Administración de la ciudad y entregárselo a un funcionario.

"Llama la atención el hecho de que, partiendo de las confesiones de la estudiante, aproximadamente hace un mes fue víctima de estafadores en internet. De hecho, la joven podría haberse convertido en una terrorista kamikaze", indicó el FSB, al señalar que las investigaciones continúan.EFE

