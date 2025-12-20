Asamblea de Ecuador otorga licencia a Noboa para ausentarse de sus funciones por 18 días

La petición, presentada por el asambleísta del oficialismo Johnny Lavayen, fue aprobada con 81 votos a favor de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) y de partidos aliados, mientras que el movimiento correísta Revolución Ciudadana, principal ...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Quito, 19 dic (EFE).- La Asamblea de Ecuador (Parlamento) aprobó este viernes, en una sesión virtual del pleno, la solicitud del presidente Daniel Noboa para ausentarse de sus funciones durante dieciocho días, entre el 1 y el 18 de enero, con el fin de atender asuntos de carácter personal.

La petición, presentada por el asambleísta del oficialismo Johnny Lavayen, fue aprobada con 81 votos a favor de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) y de partidos aliados, mientras que el movimiento correísta Revolución Ciudadana, principal fuerza de oposición, votó en contra.

Durante la ausencia del mandatario, y conforme a lo dispuesto en la Constitución, las funciones presidenciales serán delegadas a la vicepresidenta María José Pinto.

Inicialmente, el mandatario había solicitado una licencia de quince días, pero la mañana de este viernes notificó al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, la ampliación del plazo por tres días adicionales.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que corresponde a la Asamblea Nacional conocer y resolver las solicitudes de licencia del presidente de la República.

De acuerdo con la agenda oficial, Noboa se reincorporará a sus funciones el 19 de enero en Suiza, donde participará en el Foro Económico Mundial de Davos.

Posteriormente, entre el 22 y el 25 de enero, viajará a Bélgica para reunirse con altas autoridades de la Unión Europea, con quienes abordará temas relacionados con inversiones, seguridad y el visado Schengen, según explicó a EFE la canciller Gabriela Sommerfeld. EFE

af/enb