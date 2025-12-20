Nasralla recorta distancia frente a Asfura en un ajustado recuento electoral en Honduras

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 99,85 % de las actas escrutadas, el margen a favor de Asfura se redujo de más de 40.000 a 20.003 votos hacia las 21:00 hora local (03:00 GMT del sábado).

Tegucigalpa, 19 dic (EFE).- El candidato del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, redujó este viernes la ventaja de Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un ajustado recuento de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras.

El ajuste en las cifras, que sitúa a Asfura con el 40,24 % (1.341.766 votos) frente al 39,64 % de Nasralla (1.321.763), ocurre en la segunda jornada del escrutinio especial de 2.792 actas iniciado el pasado jueves con retraso.

La demora en el conteo especial, programado inicialmente para el día 13, se debe a una combinación de trabas administrativas, la ausencia de delegados de partidos en las mesas de verificación y tareas pendientes en la plataforma tecnológica, según el CNE.

En la tercera posición, con el 19,12 % (637.765 votos), se ubica la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, quien ha pedido la nulidad total de los comicios, en los que los hondureños votaron para elegir a la persona que sucederá a la presidenta Xiomara Castro, el próximo 27 de enero de 2026.

El escrutinio especial se está haciendo ante denuncias de inconsistencias hechas por Nasralla y el Partido Libre, que exigen además un conteo "voto por voto" del total de las actas, solicitud que el ente electoral descartó alegando impedimentos legales.

La autoridad electoral dijo el miércoles que la legislación vigente impide realizar un recuento "voto por voto" a escala nacional sin una causa justificada, y advirtió que acceder a un conteo generalizado en el nivel presidencial sentaría un precedente para otros niveles electivos, "desnaturalizando el sistema de escrutinio" y obligaría a la institución a "actuar al margen de la ley".

El CNE no ha precisado la fecha de finalización del recuento, que se hace en presencia de observadores nacionales e internacionales, aunque el organismo tiene plazo hasta el 30 de diciembre para divulgar los resultados oficiales. EFE

