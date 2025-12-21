122-130. Aldama bate su récord en la NBA con 37 puntos, pero Grizzlies caen con Wizards

Washington, 20 dic (EFE).- Santi Aldama batió este sábado con 37 puntos su récord anotador en la NBA, pero los Memphis Grizzlies dilapidaron una ventaja de 20 puntos y perdieron 122-130 frente a los Washington Wizards, el peor equipo de la liga.

Aldama, que regresó al banquillo tras haber sido titular en los tres partidos anteriores, superó su anterior récord de 29 puntos, una marca que había alcanzado en dos ocasiones esta temporada: en noviembre ante los Sacramento Kings y en enero frente a los San Antonio Spurs.

El canario terminó con un 15 de 23 en tiros de campo (65,2 %), incluido un 5 de 9 desde el perímetro (55,6 %).

Además, Aldama redondeó su excelente actuación con 10 rebotes -doble-doble-, dos asistencias, un robo y un tapón.

Todo esto no fue suficiente para darle el triunfo a sus Grizzlies (13-15) ante unos Wizards (5-21) que, pese al triunfo en Memphis, siguen siendo el peor equipo de la liga.

Washington, con una combinación de juventud y veteranía, levantó los 20 puntos en contra que los Grizzlies habían amasado en el segundo cuarto para llevarse el partido en los minutos finales.

El 'rookie' de segundo año, Kyshawn George, registró 28 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias para los Wizards, mientras que CJ McCollum cerró con 28 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias.

Por su parte, el francés Alex Sarr firmó un doble-doble con 18 puntos y 11 rebotes, mientras que Marvin Bagley III contribuyó con 16 puntos y Bub Carrington con 14.

Para los Grizzlies, además de los números de Aldama, Jaren Jackson Jr. terminó con 22 puntos y 8 rebotes y Cam Spencer con 19 puntos y 11 asistencias. EFE

