Nuevos vocales electorales son posesionados con la misión de generar consensos en Bolivia

La Paz, 20 dic (EFE).- Los nuevos vocales electorales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia fueron posesionados tras ser seleccionados este sábado por el Parlamento, con el compromiso de generar consensos y el pedido de ejercer el cargo con imparcialidad.

La juramentación de las nuevas autoridades se efectuó en la Vicepresidencia del Estado y Presidencia de la Asamblea Legislativa, en un acto posterior a la realización de la sesión parlamentaria que superó las 24 horas para la designación de seis vocales titulares y el mismo número de suplentes con un mandato de seis años.

En dicha ceremonia, el vocal Carlos Goitia expresó que el desafío que se presenta a los miembros del TSE "es enorme" y que durante el ejercicio de sus responsabilidades buscarán "construir consensos" para "fortalecer" la democracia y el Estado de Derecho.

Por su parte, el vicepresidente de Bolivia y presidente del Legislativo, Edmand Lara, pidió a los nuevos vocales el cumplimiento de la Constitución e "imparcialidad".

"Desde el momento (en) que asumen el rol no se deben a partidos políticos, se deben a la Constitución y al pueblo boliviano", remarcó.

El Parlamento eligió este sábado a los seis nuevos vocales del TSE tras una sesión con varias pausas, quienes ahora se encargarán de administrar prioritariamente las elecciones subnacionales fijadas para marzo de 2026.

Los vocales titulares juramentados son Ximena Camacho Goyzueta, Ramiro Canedo Chávez, Silvia Chávez Reyes, Celedonia Cruz Ayna, Carlos Goitia Caballero y Carlos Ortiz Quezada.

Mientras que las autoridades electorales suplentes son Herlan Coimbra, José Miguel Callejas, María Claros Castro, Clara Ramos, Fátima Tardío y Carlos Pol.

Los vocales elegidos destacaron entre 259 postulantes que superaron las etapas de cumplimiento de requisitos y de méritos que se efectuaron en un tiempo reducido luego del cambio de legislatura realizado a principios de noviembre.

Las normas bolivianas establecen que de los seis vocales titulares y los seis suplentes seleccionados, tres deben ser mujeres, además de un varón y una mujer autoidentificados como indígenas.

Las nuevas autoridades reemplazan a Óscar Hassenteufel, Francisco Vargas, Tahuichi Tahuichi Quispe, Nancy Gutiérrez, Nelly Arista y Yajaira San Martín, quienes cumplieron su mandato el viernes.

La Sala Plena del organismo electoral deberá complementarse por la designación presidencial de un séptimo vocal, que actualmente recae en Gustavo Ávila, cuyo nombramiento lo hizo el exmandatario Luis Arce (2020-2025) en abril de 2024.

Los nuevos vocales del TSE se encargarán de administrar el proceso de las elecciones subnacionales, en las que se elegirán a más de 5.000 autoridades, entre gobernadores, legisladores departamentales, alcaldes y concejales para el periodo 2026-2031. EFE

