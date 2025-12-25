Jueves 25 de diciembre de 2025

Washington. La NBA celebra este jueves su edición número 78 del 'Christmas Day', una jornada con cinco partidos y más de 13 horas de retransmisión ininterrumpida que contará con un nuevo cara a cara entre los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs, y un mano a mano simultáneo entre LeBron James y Kevin Durant.

RESUMEN AÑO FÓRMULA 1

Madrid. El británico Lando Norris, subcampeón el curso anterior, se proclamó campeón del mundo de Fórmula Uno en 2025, año en el que su escudería, McLaren, revalidó el título de constructores, y en el que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) protagonizó un asombroso final de temporada, que acabó con posibilidades de hacerse con una quinta corona seguida en la última carrera, a la que llegó sin haber liderado el certamen las 23 pruebas previas. Por Adrián R. Huber

RESUMEN AÑO GOLF

Redacción Deportes. El doblete del estadounidense Scottie Scheffler para reafirmar su condición de número uno del mundo, el Grand Slam del norirlandés Rory McIlroy o la victoria agónica de Europa sobre Estados Unidos en la Copa Ryder marcaron una temporada en la que emergieron nuevas figuras como el inglés Marco Penge o la tailandesa Jeeno Thitikul. Por Carlos Pérez Gil.

AGENDA INFORMATIVA

AJEDREZ

- Previa de los Mundiales de ajedrez de rápidas y blitz, que se disputan en Doha del 25 al 31 de diciembre.

BALONCESTO

- NBA. 'Christmas Day' (-1 GMT): New York Knicks-Cleveland Cavaliers (18.00), Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (20.30), Golden State Warriors-Dallas Mavericks (23.00), Los Angeles Lakers-Houston Rockets (02.00) y Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves (04.30).

POLIDEPORTIVO

- Resúmenes año. Fórmula 1 y Golf.

VELA

- Previa de la Sídney Hobart.

