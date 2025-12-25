La promotora China Vanke afronta otra votación clave para aplazar el pago de un bono

La votación afecta a un título cotizado en el mercado doméstico por un importe aproximado de 3.700 millones de yuanes (unos 526 millones de dólares), cuyo vencimiento está previsto para este domingo.

Pekín, 25 dic (EFE).- El endeudado gigante inmobiliario China Vanke se somete este jueves a una votación clave de sus acreedores para decidir si retrasa el pago de un bono que vence el próximo 28 de diciembre, en un contexto de presión financiera tras haber evitado provisionalmente el impago de otra emisión.

Según el medio económico local Securities Times, los tenedores del bono deben pronunciarse este jueves sobre propuestas presentadas por la compañía orientadas a posponer el pago.

En caso de no lograr el respaldo necesario, Vanke estaría obligada a reembolsar el capital dentro del plazo previsto o, como máximo, durante un breve periodo de gracia, con el consiguiente riesgo de incurrir en impago.

Este nuevo examen llega apenas tres días después de que la promotora lograra ganar tiempo en una primera votación sobre otro bono, que venció el pasado 15 de diciembre.

En ese caso, los acreedores rechazaron una propuesta para prorrogar el vencimiento durante un año, pero aprobaron ampliar el periodo de gracia para el pago del capital y los intereses de cinco a treinta días hábiles, lo que evita que la emisión se considere en impago hasta finales de enero, según medios financieros chinos.

De acuerdo con Securities Times, la negativa a una extensión más prolongada refleja la reticencia de los bonistas a aceptar un aplazamiento a largo plazo sin mejoras sustanciales en las condiciones, como garantías adicionales o una mayor tasa de recuperación.

En el caso del bono que se vota hoy, la compañía habría planteado un esquema similar al de la emisión anterior, con una extensión del período de gracia hasta un año, mientras que los acreedores han reclamado, entre otras opciones, avales más sólidos.

El caso Vanke es relevante porque tras el derrumbe de gigantes privados como Evergrande, era una de las pocas promotoras estatales que todavía contaba con una calificación crediticia favorable hasta que, en marzo del año pasado, las principales agencias la rebajaron a categoría de 'bono basura', con revisiones a la baja en 2024.

Esto la situó como una firma clave al evaluar la postura de las autoridades para con el sector; Vanke ha evitado caer en el impago de su deuda únicamente gracias a préstamos por unos 4.200 millones de dólares por parte de su principal accionista, Shenzhen Metro.

Sin embargo, ese apoyo está en duda desde el mes pasado, tras la dimisión del presidente de Vanke, Xin Jie, ya que las autoridades apuntan ahora hacia condiciones más estrictas para seguir financiando al grupo, lo que ha hecho que los inversores duden de su capacidad para seguir evitando el impago.

La posición financiera de muchas inmobiliarias chinas empeoró después de que, en agosto de 2020, Pekín anunciara restricciones al acceso a financiación bancaria a las promotoras que habían acumulado un alto nivel de deuda, entre las que destacaba Evergrande, con un pasivo de casi 330.000 millones de dólares.

Ante la coyuntura, el Gobierno ha anunciado diversas medidas de apoyo, con los bancos estatales abriendo asimismo líneas de crédito multimillonarias a diversas promotoras, priorizando la finalización de los proyectos vendidos sobre plano, preocupación de Pekín por sus implicaciones para la estabilidad social.

Sin embargo, las ventas comerciales medidas por área de suelo se desplomaron un 24,3 % en 2022, otro el 8,5 % en 2023 y un 12,9 % en 2024. EFE

