China asegura que la "reunificación" con Taiwán es "imparable" tras últimas maniobras

Pekín, 31 dic (EFE).- La tendencia histórica hacia la "reunificación" entre China y Taiwán es "imparable", aseguró este miércoles el Gobierno chino, tras la finalización de la última ronda de maniobras militares a gran escala llevadas a cabo por Pekín en torno a la isla autogobernada.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Zhang Han afirmó que los ejercicios fueron una "severa advertencia" a las "fuerzas separatistas que promueven la independencia de Taiwán" y a la "injerencia externa", en alusión a Estados Unidos y Japón.

La vocera acusó a las autoridades del Partido Democrático Progresista (PDP, gobernante de Taiwán) de "buscar la independencia en connivencia con fuerzas externas", lo que, según dijo, socava "gravemente" las relaciones entre ambos lados del Estrecho y amenaza "seriamente" la paz y la estabilidad en la región.

"Cualquier forma de actividad separatista de 'independencia de Taiwán' jamás será tolerada y será respondida con contramedidas firmes", aseveró Zhang, en declaraciones recogidas por la agencia oficialista Xinhua.

La portavoz también subrayó que "cualquier fuerza externa que intente interferir en la cuestión de Taiwán o en los asuntos internos de China se topará inevitablemente con la férrea defensa del EPL (Ejército Popular de Liberación, Ejército chino).

"La tendencia histórica hacia la 'reunificación' nacional es imparable, y nadie debería subestimar la firme determinación, la voluntad inquebrantable ni la sólida capacidad de China para salvaguardar su soberanía nacional y su integridad territorial", sostuvo Zhang.

Estas declaraciones tuvieron lugar un día después de la conclusión de 'Misión Justicia-2025', unas maniobras militares a gran escala en los alrededores de Taiwán en las que participaron unidades del ejército de tierra, la armada, la aviación y la fuerza de cohetes del Ejército chino.

Según datos del Ministerio de Defensa de Taiwán, Pekín empleó un total de 207 aeronaves, 31 buques de guerra y 16 embarcaciones de la Guardia Costera de China durante los dos días de ejercicios.

Cerco más estrecho en torno a Taiwán

Al término de las maniobras, la agencia Xinhua publicó un artículo que presenta "tres conclusiones clave" de los ejercicios, que arrancaron once días después de que Estados Unidos aprobara un plan de venta de armas a Taiwán por un valor récord de 11.000 millones de dólares.

La primera característica clave fue que "la acción comenzó de inmediato", lo que demuestra "la capacidad del EPL para integrar el adiestramiento en tiempos de paz con las operaciones en tiempos de guerra", afirmó Zhang Chi, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de China.

"Todas las instalaciones energéticas, los principales puertos y las bases militares de las que dependen las fuerzas separatistas de la 'independencia de Taiwán' se encuentran dentro del alcance de la potencia de fuego del EPL", recordó.

El analista también recalcó que estos ejercicios interrumpieron las vías de acceso a Taiwán por norte, sur y este, un "cerco por tres lados" que ejemplifica cómo el EPL puede "presionar y contener a las fuerzas separatistas, al tiempo que niega el acceso a la injerencia externa".

Por último, Zhang destacó que las maniobras, en las que se delimitaron siete zonas aéreas y marítimas en torno a Taiwán, más que en anteriores simulacros bélicos, evidencian que el "cerco alrededor de la isla se está estrechando aún más".

"El EPL ha ejercitado plenamente sus capacidades para hacerse con el control aéreo y marítimo de áreas clave y llevar a cabo ataques de largo alcance y alta precisión contra objetivos importantes", sentenció. EFE

