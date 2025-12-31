China pone en marcha una nueva centrifugadora de hipergravedad para simular catástrofes

Pekín, 31 dic (EFE).- China ha puesto en marcha una nueva centrifugadora de hipergravedad destinada a reproducir en laboratorio fenómenos extremos como fallos de presas o terremotos, una infraestructura científica que permitirá simular, en poco tiempo, procesos físicos que en condiciones reales se desarrollan durante décadas o a gran escala.

La nueva instalación, denominada CHIEF1900, permitirá a los investigadores recrear en laboratorio fenómenos de gran escala, como fallos de presas, deslizamientos de tierra o terremotos, mediante la generación de fuerzas de hasta 1.900 veces la gravedad terrestre por tonelada de muestra, informó este miércoles el diario hongkonés South China Morning Post.

El equipo fue construido por Shanghai Electric Nuclear Power Group y trasladado el pasado 22 de diciembre a las instalaciones de la Universidad de Zhejiang, en el este de China, donde se encuentra el Centro de Experimentos Interdisciplinarios de Hipergravedad (CHIEF), un laboratorio subterráneo situado a 15 metros de profundidad para reducir vibraciones y garantizar la estabilidad de las pruebas.

La centrifugadora se suma a otra máquina del mismo complejo, CHIEF1300, que entró en funcionamiento en septiembre y que ya permitió superar la capacidad de instalaciones similares existentes en otros países, según datos facilitados por la universidad.

De acuerdo a este organismo, este tipo de tecnología permite “comprimir el espacio y el tiempo” en los experimentos, al reproducir en modelos a escala reducida condiciones físicas que en la realidad se desarrollan durante décadas o afectan a áreas de varios kilómetros.

Por ejemplo, para evaluar la estabilidad de una presa de 300 metros de altura, los científicos pueden construir un modelo de tres metros y someterlo a una fuerza de 100 g, replicando así las tensiones estructurales reales.

El complejo CHIEF fue aprobado en 2021 con un presupuesto de 2.000 millones de yuanes (unos 285 millones de dólares o unos 243 millones de euros) y forma parte de la estrategia china para ampliar su infraestructura científica avanzada y reforzar la investigación aplicada en ingeniería civil, geología, energía y gestión de riesgos naturales.

La Universidad de Zhejiang indicó que la instalación estará abierta a universidades, centros de investigación y empresas, tanto chinas como extranjeras, con el objetivo de fomentar la cooperación científica y el desarrollo de tecnologías de prevención y mitigación de desastres.

Según los responsables del proyecto, la investigación en hipergravedad es clave para mejorar el diseño de infraestructuras críticas en un país como China, donde grandes presas, proyectos energéticos y zonas densamente pobladas conviven con riesgos sísmicos y geológicos significativos. EFE

