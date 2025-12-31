Daca se blinda para el funeral de Estado de la ex primera ministra bangladesí Khaleda Zia

“Para garantizar la seguridad durante el funeral de Estado de la ex primera ministra Khaleda Zia, se desplegarán 10.000 miembros de las fuerzas del orden en Daca”, confirmó a EFE Azad Majumder, portavoz de la oficina del Jefe del Gobierno Interino este...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Nueva Delhi, 31 dic (EFE).- Las autoridades de Daca desplegaron este miércoles amplios cordones de seguridad y establecieron restricciones de tráfico desde primeras horas de la mañana, mientras la ciudad se prepara para el funeral de Estado de la ex primera ministra y líder política Khaleda Zia, que movilizará a numerosos dignatarios y seguidores durante el primero de los tres días de luto oficial.

“Para garantizar la seguridad durante el funeral de Estado de la ex primera ministra Khaleda Zia, se desplegarán 10.000 miembros de las fuerzas del orden en Daca”, confirmó a EFE Azad Majumder, portavoz de la oficina del Jefe del Gobierno Interino este miércoles.

La Policía Metropolitana de Daca (DMP) informó que las restricciones y desvíos de tráfico entraron en vigor a partir de las 07:00 hora local (01:00 GMT), para garantizar la seguridad pública y el flujo de vehículos.

La oficina del Jefe del Gobierno Interino de Bangladés, el Nobel de la Paz Muhammad Yunus, indicó en un comunicado que las autoridades competentes han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el orden general de todas las personas que acudan a dar el último adiós a Khaleda Zia.

El funeral de Estado de la ex primera ministra tendrá lugar este miércoles a las 14:00 hora local (08:00 GMT) en Manik Mia Avenue, una avenida principal de Daca donde también se encuentra el Parlamento Nacional de Bangladés.

Tres veces primera ministra de Bangladés, Zia fue una de las figuras políticas más influyentes del país y la principal rival de la ex primera ministra Sheikh Hasina durante décadas.

La líder del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) falleció a sus 80 años el martes alrededor de las 06:00 hora local (00:00 GMT) mientras recibía tratamiento en el Hospital Evercare de Daca.

Zia arrastraba desde hace años un delicado estado de salud, marcado por una cirrosis que la mantuvo a menudo entre hospitales y períodos de arresto domiciliario durante el Gobierno de Hasina.

La líder del BNP estuvo apartada de la vida pública a causa de su delicado estado de salud y por una treintena de casos judiciales, incluidos procesos por corrupción, por los que fue condenada en 2018. Esos cargos fueron suspendidos en 2020 y, más recientemente, un tribunal especial la absolvió en 37 causas, lo que abrió la puerta a su eventual regreso a la vida pública.

En agosto de 2024, Zia recuperó la libertad un día después de la caída del Ejecutivo de Hasina, derrocado en medio de masivas protestas que dejaron al menos 1.400 muertos, según la ONU, y desde entonces se encontraba bajo tratamiento médico.

Yunus calificó el martes a la ex primera ministra como una "gran protectora" de la nación y una víctima de la "venganza política" durante el mandato de su predecesora. EFE

mtv/rrt