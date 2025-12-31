El líder militar de Guinea-Conakri gana las elecciones presidenciales

Nairobi, 31 dic (EFE).- El presidente de transición y líder de la junta militar que dirige Guinea-Conakri desde el golpe de Estado de 2021, general Mamadi Doumbouya, ganó las elecciones presidenciales del pasado domingo con una amplia mayoría, según los resultados provisionales proclamados por las autoridades electorales.

El líder de la junta, de 41 años, ganó los comicios con un 86,72 % de los sufragios, según anunció a última hora del martes la directora de la Dirección General de Elecciones (DGE), Djenabou Touré, unos resultados que deben ser confirmados por el Tribunal Supremo guineano.

Estos comicios buscan culminar la transición en el país y el retorno al orden constitucional, pero se han visto marcados por la exclusión de importantes dirigentes opositores y el llamamiento al boicot por parte de la oposición. EFE

