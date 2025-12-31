Jefe del Estado mayor ruso inspecciona la agrupación militar Norte que combate en Ucrania

Moscú, 31 dic (EFE).- El Jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, inspeccionó las tropas de la agrupación militar Norte, que combate en las regiones ucranianas de Zaporiyia y Járkov, entre otros territorios, informó este miércoles el Ministerio de Defensa.

"El General del Ejército Valery Gerasimov, Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia y Primer Viceministro de Defensa de la Federación Rusa, inspeccionó el progreso de las misiones de combate de las formaciones y unidades de la agrupación militar Norte", informa Defensa, citado por TASS.

El alto mando se jactó de que la agrupación haya capturado 950 kilómetros cuadrados y 32 localidades.

"El Grupo de Fuerzas del Norte completó la liberación de la provincia de Kursk y, de acuerdo con las instrucciones del Comandante en Jefe Supremo, está creando una zona de seguridad en las zonas fronterizas de las provincias de Sumi y Járkov de Ucrania", señaló Guerásimov.

Según el militar, Rusia tomó el control de aproximadamente "950 kilómetros cuadrados de territorio" y capturó 32 localidades, "14 en la provincia de Járkov y 18 en la de Sumi, la mayor de ellas es la ciudad de Vovchansk".

El mando ruso felicitó a los combatientes con el Año Nuevo y les condecoró por los logros en la campaña militar, que Rusia inició contra Ucrania en 2022.

A mediados de diciembre Guerásimov inspeccionó la agrupación militar Centro. EFE

