Perú repatrió 1.053 bienes "de enorme valor cultural" en 2025, informa la Cancillería

Lima, 30 dic (EFE).- Perú repatrió un total de 1.035 bienes históricos "de enorme valor cultural" en 2025, un logro que se concretó gracias a las gestiones realizadas por sus embajadas y consulados en diferentes países, informó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según un comunicado oficial, los bienes culturales fueron repatriados de Estados Unidos, Austria, Argentina, Alemania, Canadá, Suiza, Suecia, Chile, Bélgica, Brasil y Colombia.

La Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Exteriores indicó que el 94,35 % de los bienes correspondió a devoluciones voluntarias realizadas por ciudadanos e instituciones de los países indicados.

Entre estos figuran el Museo de Arte e Historia de la Neuveville, de Suiza; el Museo Etnológico de Lübeck, en Alemania; el Museo Histórico del Condado, de Miami; el Museo de la Universidad Estatal de Luisiana y la Universidad Wesleyana de Nebraska.

Otro 4,9 % de los bienes se recuperó mediante incautaciones y el 0,75 % fue identificado en subastas y ventas.

De acuerdo con el reporte oficial, los bienes repatriados durante este año son de tipo arqueológico, bibliográfico, documental, histórico-artístico y numismático.

El ministerio detalló que entre los principales bienes recuperados destacan el libro titulado 'El Sol y Año Feliz del Perú' de Pedro Rodríguez Guillén, que fue impreso en 1735 y, tras ser recuperado por las autoridades de Argentina, fue entregado a las peruanas.

Además, un altar barroco cusqueño tallado en cedro en el siglo XVII por la Orden de los Dominicos, que fue devuelto voluntariamente en Suecia.

También destacaron una máscara, adornos e instrumentos de metal, pertenecientes a estilos culturales prehispánicos de la costa norte de Perú, reconocidos por su fino trabajo en metales, como el Moche (200 antes de nuestra a 600 de nuestra era), y Lambayeque y Chimú, desarrolladas entre los años 1000 a 1470 de nuestra era.

Exteriores sostuvo que estos logros fueron posibles gracias al trabajo de concienciación que hace junto con sus misiones en el exterior "respecto del grave daño que causa el tráfico ilícito de bienes culturales a la identidad e historia del Perú". EFE

