Xi confía en seguir manteniendo un "contacto estrecho" con Putin en 2026

Pekín, 31 dic (EFE).- Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, intercambiaron este miércoles mensajes de felicitación con motivo del Año Nuevo, en los que el mandatario chino expresó su voluntad de seguir manteniendo un "contacto estrecho" con su homólogo ruso para fortalecer las relaciones bilaterales.

En su mensaje, reproducido por la agencia oficialista Xinhua, Xi aseguró que la "asociación estratégica integral de coordinación China-Rusia de la nueva era" dio "pasos firmes" en 2025, año en que ambos mandatarios se reunieron presencialmente en dos ocasiones.

"Ambos países se apoyaron mutuamente en marcos multilaterales como las Naciones Unidas, aportando sabiduría y fuerza a la reforma y el perfeccionamiento de la gobernanza global", aseveró el líder chino.

Putin, por su parte, señaló que las relaciones con China mantuvieron un "buen impulso de desarrollo" y obtuvieron "abundantes resultados" este año, citando como ejemplos la ampliación de la cooperación económica y comercial y los avances "constantes" de los principales proyectos de cooperación bilateral.

"(El presidente ruso) expresó su deseo de seguir manteniendo un estrecho contacto con el presidente Xi sobre las relaciones bilaterales y las principales cuestiones internacionales", destacó Xinhua.

En febrero de 2022, poco antes del comienzo de la invasión rusa de Ucrania, Xi y Putin proclamaron en Pekín la "amistad sin límites" entre sus naciones.

Desde entonces, han defendido que sus lazos "no amenazan a ningún país" y que, en realidad, "hacen avanzar la multipolarización del mundo", al tiempo que han profundizado sus intercambios.

Sobre el conflicto en Ucrania, China ha mantenido una postura ambigua en la cual ha pedido respeto para la "integridad territorial de todos los países", incluida Ucrania, y atención para las "legítimas preocupaciones de todos los países", en referencia a Rusia.

Asimismo, Pekín se ha opuesto a las "sanciones unilaterales ilegales" contra Moscú por "no solucionar los problemas". EFE

