96-120. Durant y los Rockets se pasean en Brooklyn

Los Rockets prolongaron su buen momento de forma en la NBA y consiguieron su cuarto triunfo consecutivo para incrementar su balance a 21 victorias y diez derrotas, la cuarta mejor marca en la Conferencia Oeste.

Chicago (EE.UU.), 1 ene (EFE).- Kevin Durant, el gran 'ex' del partido, lideró este jueves con 22 puntos a los Houston Rockets en el cómodo triunfo por 120-96 de los texanos en el campo de los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández.

Los Nets, por su parte, sufrieron su segundo revés consecutivo y su balance de 10-21 les deja en la antepenúltima plaza en la Conferencia Este.

Durant, que militó en los Nets de 2019 a 2023, regresó a la que fue su casa con 22 puntos y 11 asistencias, con 8 de 15 en tiros de campo.

El doble campeón NBA metió 10 de sus 22 puntos en un gran segundo período, en el que lució su amplio arsenal técnico con unas espectaculares canastas en suspensión y entradas.

En el primer período se dedicó a dar ritmo a sus compañeros y repartió 5 asistencias, 2 de ellas para el turco Alperen Sengun, quien terminó el encuentro con 20 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias.

El pívot turco conectó 8 de sus 12 tiros de campo para unos Rockets que tiraron con un 57 % a nivel grupal (47 de 82), muy por arriba del 34 de 76 de los Nets (44 %).

Los Nets, que no pudieron contar con Michael Porter Jr por un problema de salud, perdieron su decimotercer partido de 17 disputados en casa en esta temporada. Los neoyorquinos tienen la peor marca de la temporada en casa.

Porter Jr venía de meter 27 puntos el pasado lunes contra los Golden State Warriors y fue el máximo anotador de los Nets en 4 de los 5 anteriores encuentros.

El mejor de Brooklyn fue Cam Thomas, con 21 puntos en 22 minutos en pista saliendo del banquillo. Ziaire Williams firmó 14 puntos, mientras que Nic Claxton y Noah Clowney metieron 11 cada uno.

A los Rockets les espera ahora un derbi texano contra los Dallas Mavericks antes de recibir a los Phoenix Suns, otro exequipo de Durant.

Los Nets viajarán ahora a la capital de Estados Unidos para medirse con los Washington Wizards, antes de recibir a los Denver Nuggets. EFE

