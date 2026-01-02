Al menos 7 muertos y 96 rescatados en el naufragio de un barco con migrantes en Gambia

Nairobi, 2 ene (EFE).- Al menos siete personas murieron y 96 fueron rescatadas después de que un barco que transportaba presuntamente a más de 200 migrantes naufragara en la costa de Gambia, informó el Gobierno de este país africano.

Según un comunicado difundido a última hora del jueves por el Ministerio gambiano de Defensa, el incidente se produjo la noche del 31 de diciembre al 1 de enero a la altura de la división North Bank, cuando la embarcación quedó encallada en un banco de arena.

Al recibir la alerta, la Armada gambiana lanzó una operación de búsqueda y rescate, en coordinación con otras agencias de seguridad y respuesta.

La operación incluyó un navío de rescate naval despachado desde la capital, Banjul, hacia las 01.00 hora local de la mañana del jueves (misma GMT), así como tres lanchas rápidas, un buque de patrulla costera y una barca de pesca local, cuyos tripulantes de ofrecieron a ayudar.

Según los autoridades, diez de las víctimas se encuentran en "situación crítica", mientras un número indeterminado de personas siguen desaparecidas y las labores de búsqueda y rescate continúan.

"Algunas de las víctimas han sido identificadas como no gambianas y las autoridades están trabajando para verificar su nacionalidad", señaló el comunicado.

El Gobierno gambiano expresó sus condolencias a las familias de las víctimas al tiempo que reafirmó su "firme compromiso con la prevención de la migración irregular".

La ruta migratoria desde la costa africana hasta las Islas Canarias (España), conocida como la “ruta atlántica”, es considerada una de las más peligrosas del mundo, con miles de fallecidos cada año.

En 2025, 3.090 personas perdieron la vida cuando trataban de alcanzar las costas de España, de las que 1.906 corresponden a la ruta atlántica, según la ONG española Caminando Fronteras.

Esto refleja un descenso en las llegadas por esta ruta específicamente, lo que ha supuesto una bajada en las cifra total de fallecidos, que en 2024 alcanzó los 10.000. EFE

