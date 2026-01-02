Maduro garantiza "la integridad territorial" de Venezuela ante presunto ataque de EE.UU.

Caracas, 1 ene (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo, en una entrevista especial transmitida este jueves, que el sistema defensivo de su país "ha garantizado y garantiza la integridad territorial" venezolana, al ser consultado sobre un presunto ataque terrestre de Estados Unidos, que no confirmó ni desmintió.

"El sistema defensivo nacional que combina la fuerza popular, militar, policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios y nuestro pueblo está seguro y en paz", dijo Maduro al ser interrogado por el intelectual franco-español Ignacio Ramonet sobre el presunto ataque terrestre.

Durante la entrevista, transmitida por el canal estatal VTV, el mandatario apuntó que "seguramente" podría conversar sobre el tema en "unos días".

El pasado viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un ataque contra una "gran instalación" dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.

El lunes, Trump indicó que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo.

Según informó el New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

En redes sociales circularon versiones de que una empresa química en el estado venezolano de Zulia (noroeste), fronterizo con Colombia, había sido el foco del ataque. Sin embargo, la empresa, de nombre Primazol, desmintió los rumores en un comunicado.

Desde agosto el Ejecutivo venezolano denuncia "amenazas" de Estados Unidos por el despliegue militar que Trump ordenó en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, con el argumento de combatir el narcotráfico.

