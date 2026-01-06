Ecuador atiende 46.923 emergencias durante el festivo de Año Nuevo

Esta cifra representa un incremento del 4,7 % con respecto al mismo feriado del año pasado, cuando se atendieron 44.838 emergencias en todo el país, detalló la institución.

Guayaquil (Ecuador), 5 ene (EFE).- Un total de 46.923 emergencias fueron atendidas entre el 31 de diciembre y el 4 de enero en Ecuador, durante las fiestas de Año Nuevo, la mayoría relacionadas con la seguridad ciudadana, según reportó este lunes el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

La ciudad en la que más emergencias se atendieron fue Quito, con el 18,9 % del total; seguida muy de cerca de Guayaquil (17,2 %). La ciudad andina de Cuenca quedó en tercer puesto con un 5 % de reportes.

En todo el país se coordinaron 32.757 alertas relacionadas con la seguridad ciudadana, que correspondieron al 69,8 % de todas las emergencias, una cifra que obedece a la mayor crisis de violencia de la historia que atraviesa Ecuador, que cerró 2025 con un récord de homicidios, más de 8.800, según cifras oficiales.

Los casos vinculados a la gestión sanitaria (5.172) y al tránsito y la movilidad (4.710) ocuparon el segundo y tercer lugar.

El ECU 911 gestionó también 4.621 alertas por presencia de libadores; 2.735 por escándalos en el espacio público; 1.614 casos de violencia intrafamiliar y 1.646 siniestros de tránsito. EFE

