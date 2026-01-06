Ecuador recibe un premio por su modelo de conservación regenerativa en las Galápagos

De acuerdo a la cartera de Estado, el premio, otorgado por Regenerative Travel, es uno de los reconocimientos internacionales "más relevantes en turismo regenerativo y sostenibilidad, que destaca iniciativas con impacto ambiental y social a largo plazo".

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Guayaquil (Ecuador), 5 ene (EFE).- La dirección del Parque Nacional Galápagos recibió el galardón 'Regenerative Conservation of the Year 2025', por su modelo de conservación que integra la actividad turística en el archipiélago, informó este lunes el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador.

De acuerdo a la cartera de Estado, el premio, otorgado por Regenerative Travel, es uno de los reconocimientos internacionales "más relevantes en turismo regenerativo y sostenibilidad, que destaca iniciativas con impacto ambiental y social a largo plazo".

"Este reconocimiento internacional resalta el liderazgo del Gobierno en la gestión de uno de los patrimonios naturales más importantes del planeta. Además, valora el enfoque innovador impulsado por la dirección del Parque para integrar conservación, gobernanza y actividad turística en las Islas Galápagos", detalló la institución.

El ministerio indicó que el premio "reconoce que las iniciativas de aprendizajes de este proceso han sido integradas en un plan de acción turística, alineado con los compromisos del Estado ecuatoriano ante la UNESCO, lo cual contribuye con una orientación verdadera de la gestión del turismo hacia soluciones estructurales y de largo plazo".

Uno de los ejes destacados por el jurado fue la construcción del código de conducta para visitantes, "trabajado de manera participativa con actores locales, como una herramienta para promover valores de corresponsabilidad, cuidado y convivencia armónica entre las personas y la naturaleza, asegurando que el turismo contribuya positivamente al territorio", indicó el Gobierno.

La titular de Ambiente y Energía, Inés Manzano, afirmó que el reconocimiento "demuestra que el Ecuador, como país, es líder en procesos de conservación".

"Demostramos con hechos una nueva forma de sostenibilidad, donde el turismo se gestiona con responsabilidad, visión de futuro y compromiso con nuestras comunidades. Galápagos es un ejemplo de cómo la acción pública puede proteger el patrimonio natural y, al mismo tiempo, generar bienestar para su gente", añadió.

El archipiélago de Galápagos, formado por trece islas, se encuentra a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador. Por su alta biodiversidad, las Galápagos están consideradas como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies. EFE

cbs/sbb