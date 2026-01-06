El América del español Villacampa debuta con triunfo ante Santos en el Clausura mexicano

Torreón (México), 5 ene (EFE).- El equipo femenino de América superó este lunes por 1-2 al de Santos Laguna en la primera jornada del torneo de Clausura mexicano.

La estadounidense Sarah Luebbert y la mexicana Scarlett Camberos sellaron la victoria. La ugandesa Sandra Nabweteme recortó distancias.

América dominó el duelo con Luebbert como su atacante más peligrosa, aunque le costó superar a la defensiva local.

Abrió el marcador al minuto 42 gracias a un servicio por izquierda de Angelique Saldivar que dentro del área cabeceó Kiana Palacios a la entrada de Luebbert, quien remató de cabeza, la guardameta rechazó, pero en el rebote la estadounidense le pegó de derecha para el 0-1.

Las Águilas aprovecharon el momento, en tiempo agregado, Scarlett Camberos controló un largo servicio dentro del área y resolvió ante la salida de Tabatha Rivas para el 0-2.

En la segunda mitad, el visitante se lanzó al frente en busca del tercer tanto, situación que aprovechó Santos para descontar al 73 en una jugada por la derecha que Sandra Nabweteme culminó con un remate que venció a Itzel Velasco.

Más temprano la guatemalteca Ana Martínez Maldonado lució con un doblete en la paliza de 0-5 que Cruz Azul le propinó al León.

Los otros tantos de La Máquina los marcaron la brasileña Ana Arcanjo, la mexicana Daniela Calderón y la estadounidense Aerial Chavarin.

También este lunes, Toluca superó por 5-3 a Tijuana con una gran actuación de la francesa Eugenie Anne Le Sommer, quien convirtió tres goles, uno de penalti.

Completaron la cuenta para las rojas Kayla Fernandez Harvey y la también francesa, Faustine Robert. Por Tijuana anotaron Jazmin Enrigue, Dana Sandoval y Karen Diaz Sanchez.

La primera jornada comenzó el domingo pasado con la goleada de las campeonas Tigres por 1-4 sobre Necaxa, partido en el que Diana Ordoñez fue la figura al marcar las cuatro anotaciones.

El mismo día la estadounidense Angelina Hix también brilló con cuatro goles en el triunfo de Pumas por 4-1 sobre Querétaro, por el que anotó la costarricense Emily Flores.

Monterrey también vapuleó por 4-0 a Puebla y Guadalajara superó por 2-0 a San Luis.

La primera jornada concluirá este martes con dos partidos: Atlas recibirá a Pachuca y Juárez visitará a Mazatlán. EFE

