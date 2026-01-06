El presidente libanés acusa a Israel de actuar para frustrar alto el fuego con el Líbano

El Cairo, 6 ene (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, acusó este martes a Israel de actuar para frustrar los intentos de su Gobierno, así como de otros actores "regionales e internacionales", para consolidar el alto al fuego con su país por sus continuos ataques contra el sur del Líbano pese al armisticio.

En un comunicado de Presidencia libanesa, el jefe de Estado condenó sobre todo los ataques israelíes de las últimas horas contra aldeas y localidades meridionales, horas antes de una nueva reunión en el sur libanés del mecanismo de supervisión del alto el fuego.

Según la nota, Aoun "condenó las agresiones israelíes que en las últimas horas han afectado a varias localidades del valle de la Bekaa y del sur (libanés), llegando hasta la ciudad de Sidón", y consideró que "plantean numerosos interrogantes, ya que se producen justo en víspera de la reunión de mañana del mecanismo" de supervisión del alto el fuego.

Afirmó que "los continuos ataques de Israel buscan frustrar todos los esfuerzos locales, regionales e internacionales para detener la escalada israelí, a pesar de la cooperación del Líbano con estos esfuerzos a diversos niveles y de las medidas adoptadas por el Gobierno libanés para extender su autoridad sobre la zona al sur del río Litani".

El presidente libanés recordó que el mecanismo de supervisión del alto al fuego, compuesto por representantes del Líbano, Israel, Estados Unidos, Francia y la Fuerza de la ONU para el Líbano, FINUL, "que se supone trabajará en el cese de las hostilidades y debatirá medidas prácticas para restablecer la seguridad y la estabilidad en el sur".

Esas medidas que abordará el mecanismo -destacó- "incluyen la retirada de las fuerzas israelíes (a la frontera común) y la liberación de los prisioneros libaneses", así como permitir que el Ejército libanés "complete su despliegue (en el sur) de conformidad con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU".

Aoun llamó nuevamente a que la comunidad internacional "intervenga eficazmente para poner fin a la continua agresión de Israel contra el Líbano y permitir que el cumpla sus tareas asignadas con el acuerdo de las partes interesadas y el apoyo internacional".

Israel ha continuado bombardeando el Líbano prácticamente a diario pese al alto el fuego acordado entre las partes en noviembre de 2024 y aún mantiene a sus tropas en varios puntos de su territorio.

Desde la entrada en vigor del cese de hostilidades las tropas israelíes han realizado varias incursiones en aldeas fronterizas, destruyendo algunos inmuebles o estructuras bajo el pretexto de acabar con personas vinculadas al grupo libanés chií Hizbuá o infraestructuras de esa organización. EFE

