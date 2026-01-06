Martes 6 de enero de 2026

Granada (España). El Granada, con urgencias clasificatorias en Segunda División, y el Rayo Vallecano, que se está complicando la vida en Primera, completan este martes los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de fútbol, un duelo que fue aplazado e...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

FÚTBOL ESPAÑA COPA DEL REY

Granada (España). El Granada, con urgencias clasificatorias en Segunda División, y el Rayo Vallecano, que se está complicando la vida en Primera, completan este martes los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de fútbol, un duelo que fue aplazado en diciembre por el compromiso europeo del cuadro madrileño.

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL COPA ÁFRICA

Rabat. La selección de Argelia se enfrenta a la de la República Democrática del Congo en Rabat y la de Costa de Marfil a la de Burkina Faso en Marrakech este martes en los dos últimos partidos de los octavos de final de la Copa de África de Naciones de Marruecos.

(Texto) (Foto)

.

AUTO MOTO DAKAR

Redacción Deportes. Una especial de 422 kilómetros con salida y meta en Al Ula conforma este martes el recorrido competitivo de la tercera etapa del Rally Dakar 2026, que por séptimo año se disputa en Arabia Saudí. Lideran la prueba el catarí Nasser Al Attiyah, en coches, y el australiano Daniel Sanders, en motos.

(Texto) (Foto)

.

SALTOS ESQUÍ 4 TRAMPOLINES

Redacción Deportes. La estación austríaca de Bischofshofen acoge este martes la cuarta y última prueba del Torneos de los Cuatro trampolines de saltos de esquí nórdico, que lidera el esloveno Domen Prevc con 895,8 puntos, 41,4 más que el austríaco Jan Hörl y 41,7 más que el compatriota de éste Stephan Embacher.

(Texto) (Foto)

------------------------------------------------------------

.

AGENDA INFORMATIVA

.

AUTO-MOTO

- Dakar 2026, en Arabia Saudí (hasta 17). Etapa 3: Al Ula–Al Ula. 492 kilómetros totales, 417 de ellos cronometrados.

.

BALONCESTO

- NBA: Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers y Washington Wizards-Orlando Magic (00.00 GMT), Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves-Miami Heat y New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers (01.00) y Sacramento Kings-Dallas Mavericks (04.00).

- Euroliga. 20ª jornada: ASVEL Villeurbanne-Real Madrid (19.00 GMT), Estrella Roja-Valencia Basket (19.00) y Barça-Maccabi Tel Aviv (FOTO) (19.30).

.

ESQUÍ NÓRDICO

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Bischofshofen (Austria). Cuarta y última del torneo 4 Trampolines (15.30 GMT). (FOTO)

.

FÚTBOL

- España- Copa del Rey. Se completan los 1/16 final: Granada (2ª)-Rayo Vallecano (1ª) (18.00 GMT). (FOTO)

- Supercopa de España, en Yeda (FOTO). Previa de la primera semifinal: Barcelona-Athletic Club.

- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18). Se completan los octavos de final: Argelia-Rep. Dem. Congo (16.00 GMT) y Costa de Marfil-Burkina Faso (19.00).

- Inglaterra. 21ª jornada: West Ham-Nottingham Forest (20.00 GMT).

- Italia. 19ª jornada (FOTO): Pisa-Como (14.00 GMT), Lecce-Roma (17.00) y Sassuolo-Juventus (19.45).

- Portugal. Copa Liga. Cuartos final: Sporting-Vitoria Guimaraes (17.00 GMT).

- Supercopa de Turquía, en Gaziantep. Segunda semifinal: Fenerbahçe-Samsunspor (17.30 GMT).

- Previa del duelo de vuelta de la final del torneo Apertura del fútbol de primera división de Honduras, que enfrentará al Olimpia, del uruguayo Eduardo Espinel, contra el Marthón, que dirige el argentino Pablo Lavallén.

.

TENIS

- United Cup, en Sídney y Perth (hasta 11). Canadá-Bélgica, Australia-R. Checa e Italia-Francia.

- Torneo WTA 500 y ATP 250 de Brisbane (Australia) (hasta 11).

- Torneo ATP 250 de Hong Kong (hasta 11).

- Torneo WTA 250 de Auckland (Nueva Zelanda) (hasta 11).

.

TURF

- Uruguay. Se corre en Montevideo la edición 127 del Gran Premio José Pedro Ramírez, la prueba más importante del turf uruguayo, en la que participan caballos de diferentes países de la región. (FOTO)

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://twitter.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com