Mayor conglomerado industrial de India dice que no espera recibir petróleo ruso en enero

El comunicado de Reliance Industries, publicado en el perfil de X del grupo, responde a una afirmación del medio económico Bloomberg que se refería a que tres barcos cargados con crudo ruso se dirigen a la refinería de Jamnagar.

Nueva Delhi, 6 ene (EFE).- El conglomerado indio Reliance Industries Limited, el mayor de la India y propietario de la refinería de petróleo más grande del mundo, dijo este martes en un comunicado que no espera ninguna entrega de petróleo crudo ruso este mes, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazase a Nueva Delhi con nuevos aranceles.

"Es descaradamente falso", aseguró el conglomerado, que añadió que Jamnagar, un gigante con capacidad de refinado de 1.240.000 barriles diarios, no ha recibido cargamentos de crudo ruso en las últimas tres semanas.

"(Reliance Industries) no espera ninguna entrega de petróleo crudo ruso en enero", añadió la compañía.

Ayer, a bordo del Air Force One, el presidente Trump dijo que EE.UU. puede aumentar los aranceles a la India "muy rápidamente".

Trump ya elevó los gravámenes comerciales a Nueva Delhi en agosto, cuando aplicó aranceles recíprocos del 50 % a productos indios, precisamente en respuesta a la compra de crudo ruso por parte de la India.

Esta "guerra arancelaria" ha tensado las relaciones entre Estados Unidos y la India y entre sus dos líderes, Trump y el primer ministro, Narendra Modi, que hasta ahora habían mostrado tener sintonía.

El acuerdo comercial entre Washington y Nueva Delhi, un hito que el Gobierno indio había asegurado que se lograría en 2025, no es aún una realidad y, lejos de aliviarse, las presiones arancelarias por parte de Estados Unidos continúan.

En noviembre de 2025, Reliance Industries detuvo la compra de crudo ruso, cuando la Unión Europea (UE) y Estados Unidos establecieron nuevas sanciones a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil.

Pese a esto, el pasado 5 de diciembre, durante su visita a Nueva Delhi, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que Moscú seguía siendo un proveedor confiable de petróleo, gas y carbón para la India. EFE

