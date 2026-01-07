Israel avanza con la construcción del plan E1 con más de 3.400 viviendas en Cisjordania

Jerusalén, 7 ene (EFE).- La ONG israelí Peace Now denunció este miércoles que el Gobierno en los últimos meses ha acelerado los trámites para poner en marcha la construcción del conocido como plan "E1" que supondría la creación de "un vasto asentamiento ilegal en el corazón de Cisjordania", con 3.401 viviendas para colonos israelíes.

"A mediados de diciembre, la Autoridad de Tierras de Israel publicó discretamente una licitación para la construcción de 3.401 viviendas en el proyecto 'E1', que dividirá de forma efectiva el norte y el sur de la Cisjordania ocupada para los palestinos y aislará aún más Jerusalén Este", criticó el organismo en un comunicado.

Además, Peace Now advierte de que esta licitación contempla una fecha límite de presentación hasta mediados de marzo para que las empresas presenten ofertas para la obra.

"La construcción en E1 pretende crear hechos irreversibles sobre el terreno que conduzcan a la realidad de un solo Estado, lo que todo indica que adoptaría la forma de un régimen de apartheid", advirtió, Yonatan Mizrachi, codirector de Settlement Watch del grupo de defensa Peace Now.

A finales de agosto de 2025, el Gobierno israelí aprobó definitivamente el polémico plan para expandir los asentamientos junto a Jerusalén Este, en la zona conocida como "E1", que impedirá el acceso a la ciudad desde Cisjordania y dificultará el establecimiento de un Estado Palestino contiguo.

Con su decisión, la Administración Civil -el órgano gubernamental israelí que administra en Cisjordania- aprueba la construcción de 3.410 viviendas en el E1, un terreno de 1.200 hectáreas al este de Jerusalén habitado por varias comunidades beduinas palestinas.

El terreno forma parte del asentamiento israelí de Maale Adumim, el tercer más poblado de Cisjordania ocupada, con 40.000 habitantes, y considerado ilegal según el derecho internacional.

"El Estado palestino está siendo borrado de la mesa no con eslóganes, sino con acciones. Cada asentamiento, cada barrio, cada vivienda es un nuevo clavo en el ataúd de esta peligrosa idea", dijo por entonces el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, uno de los principales impulsores de la colonización de los territorios palestinos ocupados.

Más de 20 países, incluidos aliados de Israel como Francia, Canadá, Italia y Australia, condenaron la decisión como "una violación inaceptable del derecho internacional que podría avivar la violencia".

Desde Peace Now recuerdan también que en diciembre, Israel aprobó una propuesta para 19 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada. EFE

