Japón estudia si la prohibición china a exportaciones de uso dual incluye tierras raras

Preguntado sobre si el endurecimiento inmediato de los controles a la exportación anunciado ayer por China incluye las tierras raras, el portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, afirmó que "hay muchas partes que no están claras".

Tokio, 7 ene (EFE).- Japón afirmó este miércoles estar estudiando si la prohibición por parte de China a las exportaciones de productos de uso dual con destino al archipiélago incluye también las tierras raras, claves para sectores como el del automóvil o la defensa, en un contexto de tensión diplomática creciente entre Pekín y Tokio a cuenta de Taiwán.

"Vamos a estudiar y analizar minuciosamente el contenido, y tomaremos las medidas necesarias", dijo Kihara en una rueda de prensa.

El Gobierno chino actualizó el 31 de diciembre su listado de bienes considerados de uso dual, que entró en vigor el 1 de enero de 2026, incorporando entre ellos cuatro elementos del grupo de las tierras raras: terbio, disprosio, lutecio y escandio.

Aunque estos minerales ya estaban sujetos a restricciones comerciales previas, su inclusión en el catálogo de bienes de uso dual supone un paso adicional por parte de Pekín, al integrarlos en un régimen permanente de control por su potencial uso militar.

La inclusión toma especial relevancia después de que el Ministerio de Comercio de China anunciara ayer el veto a la exportación de productos de uso dual a Japón, que incluye todos los artículos con posibles fines militares o que puedan contribuir a reforzar las capacidades militares japonesas.

Tokio afirmó hoy que la medida es "extremadamente lamentable", después de presentar el martes una protesta formal.

Pekín justificó la medida por las declaraciones "erróneas" sobre Taiwán por parte de dirigentes nipones. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que un posible uso de la fuerza por parte de China contra Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

A raíz de estas declaraciones, las relaciones entre China y Japón se han visto gravemente deterioradas, entre un cruce de protestas diplomáticas, fricciones en torno a Taiwán y tensiones recurrentes en el mar de China Oriental, donde ambos países mantienen disputas territoriales.

Por otra parte, Japón y otros países aliados como Estados Unidos están multiplicando los acuerdos para asegurarse la disponibilidad de minerales críticos y tierras raras ante el dominio de China en la producción y suministro de estos elementos clave. EFE

