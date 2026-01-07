Policía de Ecuador recibe sistema de identificación balística para investigación criminal

Guayaquil (Ecuador), 6 ene (EFE).- La Policía ecuatoriana recibió este martes del Gobierno un nuevo sistema de identificación balística que permitirá, por medio de la comparación digital de proyectiles y vainas de armas vinculadas a grupos delictivos, fortalecer la investigación criminal en el país, que enfrenta su mayor crisis de violencia en la historia, al haber cerrado el 2025 con cerca de 8.800 asesinatos.

"El sistema establece correlaciones entre distintos hechos delictivos, identifica patrones de uso de armas de fuego y orienta con mayor precisión las investigaciones. Este trabajo, desarrollado desde las unidades especializadas, aporta insumos técnicos de alto valor probatorio para la Fiscalía y fortalece la sustentación de los casos ante la justicia", dijo el ministro del Interior, John Reimberg, durante el acto de entrega.

Se trata del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS, en inglés), que, de acuerdo al Gobierno, es "una plataforma de referencia internacional" que modernizará este proceso en Ecuador.

Además del IBIS, la Policía recibió 264 motocicletas, 2.404 radios de comunicación y otro equipamiento e indumentaria.

La vicepresidenta María José Pinto, que hasta el 18 de enero está ejerciendo como presidenta encargada por una licencia que solicitó Daniel Noboa, aseguró que la entrega de este equipamiento respondía a "la necesidad de potenciar las capacidades de respuesta policial en el territorio", e indicó que la seguridad era "una prioridad nacional".

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno', declarado por el presidente Noboa para intensificar la lucha contra los grupos criminales, a los que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que ha puesto al país a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica. EFE

