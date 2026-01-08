Sindicato venezolano informa de la deportación de dos periodistas tras 10 horas detenidos

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

(Actualiza con deportación de ambos periodistas)

Caracas, 7 ene (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó la noche de este miércoles que el periodista colombiano Jeff Martínez y el mexicano Julián Mazoy fueron deportados del país "después de diez horas detenidos".

Ambos habían intentado cruzar la frontera con Colombia poco después del mediodía hora local, tras lo que permanecieron "incomunicados y sin poder ser ubicados", según el sindicato.

"Fueron sometidos a lo que calificaron como 'tortura psicológica', recibieron amenazas y les revisaron y vaciaron sus equipos de trabajo y teléfonos", señaló el SNTP en la red social X.

En una publicación previa, la organización gremial advirtió que "decenas de periodistas" han "intentado ingresar a Venezuela por la frontera y las autoridades venezolanas lo han impedido".

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió el martes a las autoridades venezolanas respetar y garantizar la libertad de prensa, tras la detención de 14 periodistas en medio de la incertidumbre que atraviesa el país por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

El organismo, con sede en Miami, señaló en un comunicado que la población necesita acceder a información "confiable, plural y oportuna" en este momento de tensión elevada, marcada por el ataque militar de EE.UU. en Caracas el pasado 3 de enero, que concluyó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado para ser juzgados en Nueva York.

Según el sindicato de prensa venezolano, los 14 periodistas detenidos el lunes, la mayoría de agencias y medios internacionales, fueron liberados. EFE

