Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 14 de enero de 2026, 05:00
Logo de Canal 26
Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Bangkok, 14 ene (EFE).- Al menos 22 personas han muerto y 30 resultaron heridas este miércoles en Tailandia tras la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta de Bangkok a Ubon Ratchatani (noreste), con decenas de personas a bordo.

El Gobierno de Nakhon Ratchasima, la ciudad donde se produjo el accidente, informó a través de Facebook que la grúa sostenía un puente ferroviario en construcción y "se desplomó sobre el tren de pasajeros, provocando un descarrilamiento y un incendio en el lugar", al que han llegado equipos de rescate.

Hasta ahora, el personal de ayuda ha recuperado 22 cadáveres y ha atendido a una treintena de heridos, algunos de ellos ya trasladados a hospitales, mientras las autoridades comparan la lista de personas a bordo con los registros de supervivientes.

Aunque en un primer momento el gobierno local reportó cuatro fallecidos, en un segundo comunicado publicado minutos después actualizó el número, elevando a 22 el total de cadáveres recuperados, mientras continúan las labores de rescate en el lugar.

También podría interesarte
China dice estar dispuesta a "fortalecer" diálogo con principal partido opositor de Taiwán

China dice estar dispuesta a "fortalecer" diálogo con principal partido opositor de Taiwán

Un mes después del atentado de Bondi, Albanese afirma fue “una dura prueba” para Australia

Un mes después del atentado de Bondi, Albanese afirma fue “una dura prueba” para Australia

El accidente ocurrió en Ban Thanon Kho, a 32 kilómetros de Bangkok, donde bomberos han logrado contener el incendio mientras efectivos de equipos de rescate utilizaron herramientas de variada índole para liberar a los afectados, muchos de los cuales habían quedado atrapados en vagones volcados.

Medios locales y usuarios en redes sociales han publicado numerosas imágenes del siniestro, que muestran parte del incendio registrado y a decenas de socorristas en el lugar del accidente. EFE

igx-hp/pav/rrt

(foto)(video)