Pekín/Taipéi, 14 ene (EFE).- El Gobierno chino afirmó este miércoles estar dispuesto a "fortalecer los intercambios y contactos" con el principal partido de la oposición de Taiwán, el Kuomintang (KMT), en medio de rumores sobre una posible cumbre entre ambas partes en Pekín a finales de este mes.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Zhu Fenglian subrayó que dichos contactos deben basarse en el llamado 'Consenso de 1992' y en la oposición a la "independencia" de Taiwán.

Ese consenso fue un entendimiento tácito alcanzado entre el Partido Comunista chino (PCCh) y el entonces Gobierno taiwanés, liderado por el KMT, según el cual ambas partes reconocían la existencia de "una sola China", aunque discrepaban sobre el significado de ese término.

"Estamos dispuestos (…) a fortalecer los intercambios y contactos, mantener interacciones benignas y promover conjuntamente el desarrollo pacífico de las relaciones a través del Estrecho con todos los partidos políticos, organizaciones y personas de distintos sectores de Taiwán, incluido el Kuomintang, para beneficiar a los compatriotas a ambos lados del Estrecho", señaló Zhu.

La vocera no confirmó las informaciones de medios taiwaneses sobre la celebración, del 27 al 29 de enero en Pekín, del Foro Económico, Comercial y Cultural del Estrecho -conocido como 'Foro KMT-PCCh'-, que se organizó casi anualmente entre 2006 y 2016, cuando el KMT perdió el poder en la isla.

El pasado fin de semana, la presidenta del partido opositor, Cheng Li-wun, evitó pronunciarse sobre la posible cumbre y sobre una eventual reunión con el presidente chino, Xi Jinping, y se limitó a afirmar que cualquier conversación "no se realizará en secreto".

Cheng, que recibió un mensaje de felicitación de Xi tras ganar las primarias del KMT el pasado octubre, asumió la dirección del partido en un momento de crecientes tensiones entre Taiwán y China, que considera a la isla, gobernada de forma autónoma desde 1949, como una "parte inalienable" de su territorio.

La dirigente opositora ha manifestado en varias ocasiones su disposición a reunirse con Xi y también se ha mostrado contraria a elevar el gasto en Defensa de Taiwán hasta el 5 % del PIB en 2030. EFE

