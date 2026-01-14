Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Washington, 13 ene (EFE).- La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, informó este martes que Venezuela ha liberado a múltiples ciudadanos estadounidenses que se encontraban presos en el país suramericano.

La liberación de los rehenes norteamericanos fue calificada como "un importante paso en la dirección correcta" en un comunicado oficial del Departamento de Estado.

"Celebramos la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela", agregó la misma fuente.

La Administración Trump no ha confirmado la cantidad de estadounidenses que fueron liberados, así como tampoco ha compartido detalles de las excarcelaciones, la identidad de las personas o las razones por las que se encontraban detenidas en el país suramericano.

Algunos medios de EE.UU., como CNN, aseguran que son al menos cuatro los norteamericanos excarcelados.

Luego de la captura del presidente venezolano, Nicolas Maduro, el pasado 3 de enero, el Legislativo venezolano adelantó una liberación amplia de presos políticos como gesto unilateral de reconciliación en el país.

Ayer, el presidente del Parlamento y jefe negociador del Gobierno venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró que se habían excarcelado a 116 personas. Hoy agregó que, desde diciembre pasado, el número de liberaciones es de 400.

Sin embargo, varias ONG de activistas, familiares y partidos políticos cuestionan las cifras y reclaman una lista pública y oficial con las identidades de los liberados. La organización Foro Penal dice que ha verificado 56 excarcelaciones, mientras que la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática reporta 76.

En julio de 2025, con Maduro aún en el poder, Venezuela había liberado a 10 ciudadanos estadounidenses para que la Administración Trump accediera a repatriar a venezolanos que se encontraban presos en un centro de detención de máxima seguridad de El Salvador. EFE

dte/mrs