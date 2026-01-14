Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

FÚTBOL ESPAÑA COPA DEL REY

Redacción Deportes. Álvaro Arbeloa, sustituto de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, se estrena este miércoles al frente del banquillo del equipo blanco en el campo del Albacete, de la Segunda División española, en los octavos de final de la Copa del Rey. Además, el Rayo Vallecano visita en Vitoria al Alavés y el Betis recibe en Sevilla al Elche.

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL INGLATERRA

Londres. El Chelsea y el Arsenal se enfrentan este miércoles en el estadio Stamford Bridge de Londres en el partido de ida de la primera semifinal de la Copa de la Liga, cruce que se resolverá el 3 de febrero en el estadio de los 'gunners' y cuyo ganador peleará por el título con el vencedor de la eliminatoria Newcastle-Manchester City.

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL ITALIA

Roma. El líder de la Serie A italiana, el Inter de Milán, visita este miércoles al Lecce, que está a tres puntos de los puestos de descenso, en un partido pendiente de la decimosexta jornada, que también recuperan el Nápoles, tercero a 4 puntos, y el Parma, decimocuarto en la tabla.

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL PORTUGAL

Lisboa. El clásico del fútbol portugués, entre el Oporto y el Benfica, que acumulan entre ambos 45 títulos (19+26), marca los cuartos de final de la Copa de Portugal en una jornada de miércoles en la que también se juega el Fafe-Braga.

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL COPA ÁFRICA

Redacción Deportes. La Copa de África encara la recta final del torneo con unas vibrantes semifinales, en las que Nigeria y Senegal, dos de las grandes potencias del continente, lanzan un órdago muy serio a Marruecos, la anfitriona y gran favorita al título, y a Egipto, el rey histórico de la competición.

(Texto) (Foto)

.

AUTO MOTO DAKAR

Redacción deportes. El Rally Dakar entra en su recta final con la disputa este miércoles de la novena de las trece etapas de la carrera, con un total de 420 km totales, 368 de ellos cronometrados entre Wadi Ad Dawasir y Bisha. El español Nani Roma lidera la general de coches por delante de su compatriota y compañero en el equipo Ford Carlos Sainz, mientras que en motos comanda la tabla el australiano Daniel Sanders (KTM).

(Texto) (Foto)

------------------------------------------------------------

.

AGENDA INFORMATIVA

.

AUTO-MOTO

- Dakar 2026, en Arabia Saudí (hasta 17). 10ª etapa: Bisha–Bisha. 420 km totales, 368 de ellos cronometrados.

.

BALONCESTO

- NBA: Indiana Pacers-Toronto Raptors y Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers (00.00 GMT del jueves), Chicago Bulls-Utah Jazz y New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets (01.00), Dallas Mavericks-Denver Nuggets (02.30), Sacramento Kings-New York Knicks (03.00) (FOTO) y Los Angeles Clippers-Washington Wizards (03.30).

.

BALONMANO

- Previa del Europeo masculino de Dinamarca, Suecia y Noruega, que comienza este jueves.

.

CICLISMO

- Vuelta al Táchira, en Venezuela (hasta 18).

.

FÚTBOL

- España. Copa del Rey. 1/8 final (FOTO): Alavés-Rayo Vallecano, Albacete-Real Madrid y Betis-Elche (20.00 GMT).

- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18). Semifinales: Senegal-Egipto, en Tánger (17.00 GMT); y Nigeria-Marruecos, en Rabat (FOTO) (20.00).

- Inglaterra. Copa de la Liga. Semifinales, ida: Chelsea-Arsenal (20.00 GMT).

- Alemania. 17ª jornada: Colonia-Bayern Múnich (19.30 GMT).

- Italia. 16ª jornada (FOTO): Nápoles-Parma (17.30 GMT) e Inter-Lecce (19.45).

- Copa de Portugal. 1/4 final: Fafe-Braga (19.45) y Oporto-Benfica (20.45 GMT).

- Argentina. El argentino Boca Juniors recibe en La Bombonera al colombiano Millonarios, en un partido amistoso en el que se rendirá homenaje al fallecido entrenador Miguel Ángel Russo. (FOTO)

- Ecuador: Liga Deportiva Universitaria de Quito presenta a sus fichajes para la nueva temporada, entre los que figuran el ecuatoriano Janner Corozo y el peruano Jesús Pretell. (FOTO) (VÍDEO)

- Serie Rio de la Plata: Unión Santa Fe-Alianza Lima (21.15 GMT) y San Lorenzo-Cúcuta (00.00 GMT del jueves).

- México. 2ª jornada: Cruz Azul-Atlas (23.00 GMT), Querétaro-Tijuana (01.00 GMT del jueves), Club América-Atlético de San Luis (01.05), Tigres UANL-Pumas UNAM (03.06), Toluca-Santos Laguna (03.10).

- Uruguay. Copa de la Liga AUF: Montevideo City-Cerro Largo (22.00 GMT) y Racing Montevideo-Cerro (00.30 GMT del jueves).

- Costa Rica. 1ª jornada: Sporting-Herediano (01.00 GMT del jueves) y Cartaginés-Guadalupe (02.00).

.

PATINAJE ARTÍSTICO

- Campeonatos de Europa, en Sheffield (Reino Unido) (hasta 17). Programas cortos de parejas (12.00 a 16.00 GMT) e individual femenino (17.00 a 22.00).

.

TENIS

- Torneos WTA 500 de Adelaida y 250 de Hobart (Australia) (hasta 17).

- Torneos ATP 250 de Adelaida (Australia) y Auckland (Nueva Zelanda) (hasta 17).

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://twitter.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com