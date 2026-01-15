Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

(Actualiza con detalles de la compañía responsable de la obra)

Bangkok, 15 ene (EFE).- Dos personas fallecieron y una resultó herida después de que una grúa que construía un puente elevado se desplomara sobre una carretera a las afueras de Bangkok, un día después de un incidente similar que afectó a un tren de pasajeros, con al menos 32 muertos en el noreste del país.

"Dos personas murieron y una está herida", dijo a EFE el policía Saranyapong Aonsingh, quien añadió que efectivos del cuerpo de seguridad se encuentran en el lugar del accidente.

Según informaron los equipos de rescate y bomberos de Tailandia en su cuenta de Facebook, la grúa se desplomó alrededor de las 9:15 hora local (2:15 GMT) por motivos aún desconocidos en una obra de la autovía de Rama II en la provincia de Samut Sakhon, a las afueras de Bangkok, impactando con dos automóviles.

El accidente se produce apenas un día después de que otra grúa se precipitara, por motivos tampoco revelados por el momento, sobre un tren que iba de la capital tailandesa a Ubon Ratchatani (noreste), con 171 personas a bordo en el momento del suceso, provocando su descarrilamiento y un incendio en el lugar.

Según el último recuento del Ministerio de Salud tailandés, al menos 32 personas perdieron la vida en el siniestro y más de medio centenar resultaron heridas.

En ambos casos, según dijo hoy el ministro de Transporte de Tailandia, Phiphat Ratchakitprakarn, en una entrevista a un programa de televisión, los proyectos estaban vinculados a la empresa local Italian-Thai Development.

"No sabemos qué ha pasado exactamente con la compañía (...). Si la situación continúa, podríamos tener que anunciar un cierre temporal nacional de todas sus actividades", añadió.

Esta empresa, junto a una filial de China Railway Group (también detrás de la obra ferroviaria accidentada), gestionaba asimismo el edificio en obras que se derrumbó en Bangkok durante un terremoto con epicentro en Birmania el pasado marzo, con decenas de fallecidos.

En el incidente de ayer, la grúa trabajaba en la construcción de una vía elevada para un ferrocarril de alta velocidad entre Tailandia y China y cayó sobre un tren que circulaba por debajo, a 250 kilómetros de Bangkok.

Las autoridades tailandesas investigan ambos sucesos, en un país donde los accidentes en proyectos de construcción son frecuentes debido en parte a la laxa aplicación de las normas de seguridad. EFE

igx-pav/mca/alf

(video)