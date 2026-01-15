Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

(Actualiza con nuevas cifras de excarcelados)

Caracas, 14 ene (EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, informó este miércoles que ha verificado la excarcelación de 84 personas desde el jueves pasado, cuando autoridades anunciaron la liberación de un "número importante" de detenidos, días después del ataque de EE.UU. en suelo venezolano, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En su cuenta de Instagram, la ONG precisó que hasta las 20:30 hora local (00:30 GMT del jueves) había confirmado que entre los excarcelados hay 17 extranjeros o ciudadanos venezolanos con doble nacionalidad.

También incluyeron en el listado más de una docena de periodistas que fueron liberados este miércoles.

El director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, declaró en su cuenta en X que "algunos excarcelados" no están en el listado de la organización porque "han pedido resguardo a su identidad".

Por su parte, la mandataria encargada del país, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo el pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, informó este miércoles que hasta la fecha han sido excarcelados 406 presos políticos, para abrir, dijo, un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política.

Asimismo indicó que "se mantiene abierto" el proceso de excarcelación de presos políticos, casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un "número importante de personas".

El martes, Jorge Rodríguez puso a disposición las "listas" de excarcelaciones, que todavía no se han hecho públicas, lo cual reclaman ONG, activistas, familiares y partidos políticos, que exigen las cifras y la divulgación de estos registros.

La organización Provea -dedicada a la defensa de los derechos humanos- afirmó el martes que "continúan las dilaciones indebidas y los abusos autoritarios", lo que, consideró, impide la concreción de las liberaciones anunciadas.EFE

rbc-ls/lb/gad