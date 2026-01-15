Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Washington - El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, después de decir que la ha descartado inicialmente para pilotar la primera fase de transición en el país caribeño tras la captura del presidente Nicolás Maduro a manos de Washington.

Caracas - Se cumple una semana del anuncio de la excarcelación de un "número importante" de personas en Venezuela, aún sin un listado oficial con las identidades de los excarcelados, mientras familiares de presos políticos y ONG siguen a la espera de la liberación de sus parientes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Habana - Cuba recibe y honra los restos mortales de los 32 militares y miembros del Ministerio del Interior que murieron en la operación estadounidense en Caracas en la que se capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El ministro español de Asuntos Exteriores explica a las fuerzas políticas, en un pleno extraordinario del Congreso, la posición de España ante la crisis en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

IRÁN PROTESTAS

Teherán - Las calles de Teherán recuperan el pulso a medida que las protestas contra el régimen amainan aunque la incertidumbre por una posible intervención estadounidense en el país se mantiene entre los iraníes.

- La atención del Gobierno israelí sigue centrada en las protestas en Irán contra el régimen de los ayatolás. (Texto)

GROENLANDIA EEUU

Nuuk (Groenlandia).- Las autoridades groenlandesas, y la inmensa mayoría de la población del territorio ártico, rechazan de forma frontal los intentos de Donald Trump de comprar o anexionarse por la fuerza la isla.

- Dinamarca y Groenlandia analizan el resultado de la reunión que mantuvieron la víspera sus ministros de Exteriores con la Administración de Donald Trump, quien quiere hacerse con la isla ártica, mientras continúan con sus planes para reforzar la seguridad de la isla en un intento de aplacar las ansias anexionistas del presidente estadounidense. (Texto)

EEUU CUBA

Miami - Entre los acordes de salsa que escapan de los bares y el olor a puro en las calles de Miami, muchos en el exilio cubano anhelan una operación estadounidense en Cuba similar a la que sacó de Venezuela al presidente Nicolás Maduro, que algunos aseguran que estaría justificada por años de miseria y opresión bajo el régimen castrista.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Facciones palestinas, incluida Hamás, estudian los componentes del comité de tecnocrátas que debe asumir la admnistración de Gaza en la segunda fase del acuerdo mientras la población gazatí sigue sumida en una profunda crisis humanitaria.

(EE.UU. ha anunciado este miércoles la segunda fase del plan de paz de Gaza, que incluye un gobierno tecnócrata)

- Se mandará una crónica de la yeshivá Mishmar HaTorah (Jerusalén) y su reivindicación de que el estudio de la Torá y el alistamiento de los ultraortodoxos al Ejército son compatibles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú - Ucrania pide a sus socios más defensas aéreas para proteger su sistema energético de nuevos ataques rusos mientras el Kremlin espera la pronta llegada de los emisarios de la Casa Blanca para reanudar las negociaciones impulsadas por EE.UU. para lograr la paz.

- Los ministros de Exteriores de Letonia, Estonia, Lituania y Francia se reúnen en Riga para analizar la situación geopolítica actual que afecta a Europa, como la guerra en Ucrania y las tensiones con EE. UU. por su deseo de anexionarse el territorio autónomo danés de Groenlandia. (Texto)

- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibe las cartas credenciales de 34 nuevos embajadores, incluidos varios europeos y latinoamericanos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ESPACIO

Miami - Los cuatro miembros de la Crew-11 caerán este jueves de manera controlada en el océano frente a California a bordo de una cápsula de SpaceX a las 3:40 EST (8:40 GMT) tras partir el miércoles de la Estación Espacial Internacional (EEI), dos semanas antes de los previsto debido a la emergencia médica de uno de los tripulantes.

JAPÓN ITALIA

Tokio - La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, inicia una visita de tres días a Japón, en la que se reunirá con la nueva mandataria conservadora del archipiélago, Sanae Takaichi.

- El primer ministro canadiense, Mark Carney, prosigue su visita oficial a China. (Texto)

- Las visitas a Asia esta semana del canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro canadiense, Mark Carney, y su par italiana, Georgia Meloni, inauguran una temporada de viajes al continente de líderes europeos y occidentales, en plena búsqueda de socios ante el nuevo orden mundial derivado de las políticas de Donald Trump. (Texto)

MÉXICO ARTE

Ciudad de México - Bajo la curaduría del artista Rafael Barajas, mejor conocido como ‘El Fisgón’, la exposición ‘Adolfo Mexiac y su tiempo’, integrada por 348 piezas −entre grabados, pinturas, fotografías, dibujos, tapices, carteles y libros−, abre sus puertas en Ciudad de México, para rendir un homenaje al legado del pintor, muralista y grabador mexicano.

PUERTO RICO FIESTAS

San Juan - Comienzan las famosas Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan con su tradicional comparsa y conciertos, en una edición dedicada al director y actor puertorriqueño Jacobo Morales, que protagonizó el cortometraje 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny.

JUEGO DE TRONOS

Berlín - El equipo de 'El caballero de los Siete Reinos', la precuela de 'Juego de Tronos', presenta en una rueda de prensa virtual esta nueva serie de HBO, que se estrena el 19 de enero y que está protagonizada por el caballero Ser Duncan el Alto (Peter Clafey) y su escudero, Egg (Dexter Sol Ansell).

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga su última proyección para la cosecha agrícola de 2025. (Texto)

12:00 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga su tercera proyección para la cosecha agrícola de 2026. (Texto)

12:00 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en noviembre de 2025. (Texto)

13:00 GMT.- Sao Paulo.- BRASIL AUTOMÓVILES.- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) divulga los resultados finales de la producción y la venta de automóviles en Brasil en 2025 y sus proyecciones para 2026. (Texto)

13:00 GMT.- Nueva York.- MORGAN STANLEY RESULTADOS.- El banco de inversión estadounidense Morgan Stanley da a conocer los resultados del cuatro trimestre tras ganar 12.464 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2025, un 29 % más interanual, gracias a sus negocios de renta variable y gestión del patrimonio.

13:00 GMT.- Nueva York.- GOLDMAN SACHS RESULTADOS.- Goldman Sachs anuncia sus resultados del cuarto trimestre después de ganar un 24 % más interanual en el acumulado de los primeres nueve meses de 2025

13:00 GMT.- Nueva York.- BLACKROCK RESULTADOS.- La gestora estadounidense de fondos Blackrock da a conocer sus resultados del cuarto trimestre después de cerrar el tercero con activos gestionados por valor de casi 2 billones de dólares

15:00 GMT.- La Habana.- EEUU VENEZUELA.- Llegada de los restos mortales de los 32 militares y miembros del Ministerio del Interior cubanos que murieron en la operación estadounidense en Caracas en la que se capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Sus restos serán expuestos en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Aeropuerto de La Habana, Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- El empresario Rafael Belaúnde, nieto del dos veces presidente de Perú Fernando Belaúnde Terry y ahora candidato presidencial por el partido de centroderecha Libertad Popular, presenta las conclusiones de los informes policiales que investigaron el atentado que sufrió en noviembre pasado, donde fue atacado a disparos por sujetos desconocidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00 GMT.- Miami.- EEUU ESPACIO.- Dos astronautas de la NASA realizarán una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional para reemplazar una cámara de alta definición e instalar un reflector como ayuda de navegación para naves visitantes, entre otros arreglos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ OEA.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el surinamés Albertin Ramdin, ofrece una ponencia en la Universidad San Martín de Porres (USMP) titulada 'Una agenda común de paz y prosperidad para las Américas', con la que será investido doctor honoris causa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Punta del Este (Uruguay) - URUGUAY TURISMO - La reconocida mundialmente ciudad de Punta del Este -epicentro de la actividad social durante la temporada estival de Uruguay- cierra una auspiciosa primera quincena de verano, marcada por la llegada de miles de turistas, principalmente de Argentina y Brasil. (Texto) (Foto)

Europa

07:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO PIB.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la cifra del Producto Interior Bruto (PIB) correspondiente a noviembre. (Texto)

07:45 GMT.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de Francia divulga los datos definitivos de la inflación de diciembre y el promedio anual del año 2025. (Texto)

09:00 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica su informe económico. (Texto)

09:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato del PIB del país centroeuropeo para 2025 después de que la nación registrara dos años seguidos de recesión. (Texto)

09:30 GMT.- Riga.- UCRANIA GUERRA.- Los ministros de Exteriores de Letonia, Estonia, Lituania y Francia se reúnen en Riga para analizar la situación geopolítica actual que afecta a Europa, como la guerra en Ucrania y las tensiones con EE. UU. por su deseo de anexionarse el territorio autónomo danés de Groenlandia. (Texto)

10:30 GMT.- Viena.- OSCE PRESIDENCIA.- El ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, presenta hoy en Viena el programa de la presidencia suiza de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). (Texto)

11:00 GMT.- París.- OCDE EMPLEO.- La OCDE publica sus estadísticas trimestrales sobre el mercado de trabajo. (Texto)

18:30 GMT.- Berlín.- JUEGO DE TRONOS.- Rueda de prensa del elenco y de los directores de la nueva precuela de 'Juego de Tronos', 'El caballero de los Siete Reinos', que se presentó el martes en Berlín y que se estrenará a nivel mundial en HBO el domingo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Kiev/Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Ucrania pide a sus socios más defensas aéreas para proteger su sistema energético de nuevos ataques rusos mientras el Kremlin espera la pronta llegada de los emisarios de la Casa Blanca para reanudar las negociaciones impulsadas por EE.UU. para lograr la paz. (Texto)

Nicosia.- UE PRESIDENCIA.- La Comisión Europea se reúne hoy en Limasol (Chipre) con motivo del comienzo de la presidencia chipriota de la UE este semestre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA PUTIN.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibe las cartas credenciales de 34 nuevos embajadores, incluidos varios europeos y latinoamericanos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE JUSTICIA.- El Tribunal de Justicia se pronuncia sobre dos recursos relativos a una decisión de la Comisión Europea que validó una ayuda de Estado recibida por Correos como compensación por prestar el servicio postal universal en España.

Estambul.- TURQUÍA JUSTICIA.- Un Tribunal de Estambul celebra hoy una nueva audiencia en el caso contra el encarcelado exalcalde de Estambul el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, acusado de falsificar su diploma universitario. (Texto)

Bruselas.- UE JUSTICIA.- El Tribunal de Justicia de la UE se pronuncia sobre el caso de un jugador residente en Austria que rechaza las pérdidas en las que incurrió en juegos de azar porque apostó en un casino en línea con licencia para operar en Malta pero no en Austria.

Berlín.- AGRICULTURA ESPAÑA.- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, prevé participar en el 18º Foro Global para la Alimentación y la Agricultura 2026 (GFFA) en Berlín.

Mytelene (Grecia).- GRECIA MIGRACIÓN.- En un Tribunal de Mytelene (en la isla griega de Lesbos) se reanuda hoy el juicio contra 24 trabajadores humanitarios, incluida la conocida activista siria Sarah Mardini, por cargos de presunto tráfico de personas (hasta el 16 de enero). (Texto)

Copenhague.- GROENLANDIA EEUU.- Dinamarca y Groenlandia analizan el resultado de la reunión que mantuvieron la víspera sus ministros de Exteriores con la Administración del presidente Donald Trump, quien quiere hacerse con el territorio autónomo de Groenlandia, mientras continúan con sus planes para reforzar la seguridad de la isla en un intento de aplacar las ansias anexionistas del inquilino de la Casa Blanca. (Texto)

Madrid.- ESPAÑA VENEZUELA.- El ministro español de Asuntos Exteriores explica a las fuerzas políticas, en un pleno extraordinario del Congreso, la posición de España ante la crisis en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. (Texto) (Foto)

París.- FRANCIA DEFENSA - El presidente francés, Emmanuel Macron, pronuncia el tradicional discurso de felicitación de año nuevo a las Fuerzas Armadas, en una base aérea a las afueras de Marsella. (Texto)

O.Medio

Riad.- FORO MINERALES.- Arabia Saudí inaugura el 'Future Minerals Forum', que reunirá en Riad a líderes de la industria, expertos, gobiernos, académicos y partes interesadas durante tres días para impulsar el sector y suministro responsable.

Abu Dabi.- ENERGÍA RENOVABLES.- Culmina hoy la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi (ADSW, en inglés) -el primer evento energético de 2026- organizada por el gigante renovable emiratí Masdar, con China y la Administración estadounidense Trump como los grandes protagonistas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Abu Dabi.- ENERGÍAS RENOVABLES.- Hace una década, la brasileña Marília Lara comenzó lo que ella llama el 'Shazam' de las fugas hídricas: una empresa que, con sólo analizar el sonido y la vibración, es capaz de detectar fugas de agua y mejorar la eficiencia en su distribución. Ahora, gracias a un premio millonario en Abu Dabi, busca expandirse y llegar a España, entre otros países. Por Isaac J. Martín (Texto) (Foto) (Vídeo)

Jerusalén.- ISRAEL ULTRAORTODOXOS.- La yeshivá Mishmar HaTorah (Jerusalén) reivindica que el estudio de la Torá y el alistamiento de los ultraortodoxos al Ejército son compatibles, en contra de la opinión mayoritaria de dicha comunidad sobre esta cuestión, que ha dividido profundamente a la sociedad israelí desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Jartum.- SUDÁN REBELIÓN.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, visita Sudán durante cuatro días en los que se reunirá con las autoridades de Port Sudán y con personas desplazadas por el conflicto en Darfur y Kordofán, así como con socios humanitarios.

Asia

Tokio.- JAPÓN ITALIA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, inicia una visita de tres días a Japón en la que se reunirá con la nueva mandataria conservadora del archipiélago, Sanae Takaichi.

Jaipur.- INDIA LITERATURA.- El Festival de Literatura de Jaipur, la cita literaria más importante del año en la India, se celebra en la ciudad de Jaipur Pekín.- CHINA CANADÁ.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, prosigue su visita oficial a China.

Seúl.- COREA DEL SUR TIPOS.- El Banco de Corea (BoK) sostiene su reunión de política monetaria para determinar el tipo de interés oficial, tras haberlo mantenido en el 2,5% en la sesión previa de noviembre, por cuarta ocasión consecutiva, en medio del debilitamiento de la moneda local, el won, y la inestabilidad en el mercado inmobiliario. Se espera que vuelva a congelar la tasa en esta sesión. (Texto)

Bangkok.- ASIA EXTERIORES.- Las visitas a Asia esta semana del canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro canadiense, Mark Carney, y su par italiana, Georgia Meloni, dan el pistoletazo de salida a una temporada de viajes al continente de líderes europeos y occidentales, en plena búsqueda de socios ante el nuevo orden mundial derivado de las políticas de Donald Trump.

Sikhio.- TAILANDIA ACCIDENTE.- Tailandia continúa la investigación del accidente ocurrido el miércoles en el noreste del país, cuando una grúa que operaba en una obra para una vía de altura de una conexión ferroviaria entre China y Tailandia se desplomó sobre un tren de pasajeros que circulaba por debajo, con al menos 29 fallecidos y más de medio centenar de heridos.

Hsinchu.- TSMC RESULTADOS.- TSMC, el mayor fabricante de chips avanzados del mundo, publica sus resultados financieros del cuarto trimestre, en medio del optimismo en torno al desarrollo de la inteligencia artificial. (Texto)

