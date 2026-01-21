Alcaraz evita sobresaltos y se instala en tercera ronda
El número uno del mundo tardó dos horas y 44 minutos en solventar el compromiso y ganar por tercera vez en su carrera al tenista germano que tuvo sus opciones en la primera manga pero que asumió paulatinamente su inferioridad después. EFE
Redacción deportes, 21 ene (EFE).- Carlos Alcaraz fue de menos a más en su duelo ante el alemán Yannick Hanfmann, al que ganó por 7-6(4), 6-3 y 6-2, y se situó en la tercera ronda del Abierto de Australia por cuarta vez en su carrera y espera al ganador del choque entre el estadounidense Michael Zheng y el francés Corentin Moutet para tener adversario.
