“Me tapó la boca con cinta”: el crudo relato de la otra víctima de Claudio Barrelier, el acusado de asesinar a Agostina Vega

Claudio Barrelier, el acusado por el asesinato de la adolescente Agostina Vega. Foto: NA/redes

La joven que en 2025 denunció a Claudio Barrelier por privación ilegítima de la libertad habló por primera vez desde que comenzó la investigación por el crimen de Agostina Vega y relató el calvario que vivió dentro de la casa del acusado. “Me ató los pies, las manos y me tapó la boca con cinta”, recordó.

La causa se inició a principios de mayo de 2025, cuando vecinos rescataron a la víctima tras verla salir semidesnuda de la vivienda de Barrelier mientras pedía ayuda. El hombre fue detenido, pero recuperó la libertad 20 días después. Aunque el expediente continúa abierto, la investigación no registró avances significativos.

El relato de la otra víctima de Barrelier. Video: TikTok/sebastempone

Sin revelar su identidad, la mujer contó que tenía 20 años cuando ocurrió el hecho y que ingresó a la casa junto al acusado. “Yo no tenía miedo, pero presentía algo”, relató.

En una entrevista con Cadena 3, explicó que en un momento Barrelier comenzó a caminar por la vivienda con un cigarrillo en la mano y luego exhibió un arma. “Me hace sentarme en el sillón y me pregunta a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto”, señaló.

Según su testimonio, la situación se volvió aún más aterradora cuando el acusado la obligó a sentarse en una cama y le exigió que se quitara la ropa. “Estaba desesperada y llorando”, expresó. Fue entonces cuando, según denunció, Barrelier le ató las manos y los pies y le cubrió la boca con cinta adhesiva. “Logré escapar porque los pies no habían quedado bien sujetados”, recordó.

Declaró el único detenido por la desaparición de Agostina Vega. Foto: NA

La joven contó que logró huir y pedir ayuda en la calle. “Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron. Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda”, relató.

Por último, manifestó su decepción por la falta de avances en la causa y cuestionó la decisión judicial que permitió la liberación del acusado. “Tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también, pero yo creo que si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena”, concluyó.

Momento en que Agostina Vega entra a la casa del detenido. Video: cámara de seguridad.

“Noté que la actitud de Barrelier era sospechosa”: el remisero que llevó a Agostina a la casa del detenido contó detalles clave

Ariel Torres, el remisero que llevó a Agostina Vega hasta la casa de Claudio Barrelier el pasado sábado, contó que “el viaje fue solicitado de manera habitual” y agregó que, en ese momento, no percibió “nada fuera de lo común”.

En diálogo con Splendid AM990, el hombre aportó un dato de suma importancia sobre la adolescente de 14 años que fue asesinada brutalmente en Córdoba. “Estaba contenta, habladora y confiada durante el trayecto, mencionando que iba a recibir un regalo para su madre y que se encontraría con el novio de su mamá para organizar una sorpresa”, agregó el remisero.

Además, Ariel contó que el viaje duró menos de 15 minutos, ocurrió alrededor de las 22:35 horas y que la adolescente le especificó la dirección de destino.

Sin embargo, reveló que notó algo extraño cuando llegaron al lugar, ya que, en ese momento, la menor señaló a una persona encapuchada y vestida de negro que es quien pagaría el viaje y que luego fue identificada como Claudio Barrelier.

Así planeaba Agostina Vega escaparse a la casa del acusado.

En ese sentido, Ariel Torres manifestó que el viaje lo abonó una parte en efectivo y ofreciócompletar el pago con un dólar. “Noté que la actitud de Barrelier era sospechosa por suintento de ocultar el rostro,pero me tranquilicé al ver que Agostina estaba confiada yno mostraba señales de incomodidad”, sumó.

Acerca de cómo se enteró de la desaparición de la adolescente, contó: “Fue cuando vi la foto suya en redes sociales el domingo. Ahí reconocí que fui yo la que la llevé”.

Además, en diálogo con TN, el chofer contó que habló con la mamá de la adolescente, Melisa Heredia, y que ella le preguntó: “¡A dónde la llevaste!”. “Le dije a Fragueiro y Campillo, y que un hombre le pagó el viaje. Se lo describí, le dije que tenía una campera negra con capucha, que tenía cara delgada, que parecía un jugador de polo. Dijo: ‘Ya sé quién es’”, agregó el remisero. “Rompió en llanto. Estaba desesperada”, expresó.

Quién es Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio Agostina Vega en Córdoba

Barrelier era un amigo cercano de Melisa Heredia, madre de la menor, con quien presuntamente mantendría un vínculo amoroso. Se desempeñaba como empleado en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, organismo que lo dio de baja tras conocerse el perturbador hecho.

Asimismo, cuenta con antecedentes penales previos a esta situación: delito de privación ilegítima de la libertad agravada (secuestro) y amenazas. Cabe señalar que se encuentra imputado por ambas acusaciones.

Respecto a las evidencias que lo vinculan con el caso de Agostina Vega, se encontraron cámaras de seguridad de la zona de su domicilio, ubicado en el barrio Cofico, donde registraron el momento en el que la adolescente descendía de un remise e ingresaba junto a él a la propiedad el sábado 23 por la noche. Además, su celular también impactó en antenas cercanas.

Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado tras la desaparición de Agostina Vega. Foto: redes sociales.

El imputado prestó una primera declaración indagatoria desde el penal de Bouwer y ensayó una falsa coartada: su abogado Jorge Sánchez del Bianco había dicho inicialmente que la nena del video era la hija de 11 años de su cliente y, tras el giro en el testimonio, tomó la decisión de renunciar a su defensa.

El avance de las pruebas técnicas obligó a Barrelier a comparecer por segunda vez ante el fiscal Raúl Garzón para rectificar sus dichos y admitir la identidad de la víctima. El representante legal justificó las falsedades previas y argumentó que la joven supuestamente abandonó la casa por sus propios medios en un vehículo ajeno: “Barrelier mintió para proteger a su hija. Me dijo que Agostina entró a su casa, salió y se subió a un auto rojo”.

La Fiscalía desestimó la versión del auto rojo y concentró las pericias sobre un Ford Ka negro que el acusado consiguió de manera desesperada entre el domingo y el lunes. El sospechoso solicitó el rodado prestado a una amante en el barrio Yofré mediante la excusa de realizar tareas laborales y la Justicia cree que utilizó el vehículo para trasladar los restos de la adolescente hacia el sector sur de la capital.

La misma cámara del barrio de Cofico registró al imputado mientras estacionaba el coche negro en la puerta de su domicilio el lunes por la tarde. Las filmaciones expusieron a Barrelier en el momento en que realizaba movimientos continuos de carga de tachos y baldes desde el interior de la casa hacia el baúl, y las antenas de telefonía celular impactaron minutos después en el punto ciego de Ampliación Ferreyra.